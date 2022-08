Plano de governo de Lula prevê nova lei trabalhista, valorizar salário mínimo e 'Bolsa Família renovado e ampliado'

Entornointeligente.com /

09/08/2022 03h00 Atualizado 09/08/2022

1 de 1 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, discursa em convenção nacional do PSB. — Foto: Reprodução/Redes Sociais Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, discursa em convenção nacional do PSB. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O plano de governo apresentado pelo candidato Lula ( PT ) propõe a criação de uma nova lei trabalhista. O documento foi apresentado no site do Tribunal Superior Eleitoral no domingo (7) e conta com principais ações ligadas à economia.

Sob o título «Compromissos para a reconstrução e transformação do país», são apresentadas 121 pontos pelos nove partidos que compõe a aliança Lula/ Geraldo Alckmin : PT, PSB (partido do vice), PC do B , PV , Psol , Rede , Solidariedade , Avante e Agir.

Entre os pontos citados pelo ex-presidente no documento está propor uma nova legislação trabalhista «de extensa proteção social a todas as formas de ocupação» .

O trecho cita trabalhadores autônomos, domésticos, home office e profissionais que atuam mediados pro aplicativos e plataformas. A proposta pretende revogar «os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e reestabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho».

Lula defende reestabelecer uma política para valorizar o salário mínimo para recuperar o «poder de compra de trabalhadores, trabalhadoras, e dos beneficiários e beneficiárias de políticas previdenciárias e assistenciais».

Próxima ao PT, nova direção do Pros revoga candidatura de Pablo Marçal à Presidência

Em 2007, o ex-presidente atrelou o crescimento do salário mínimo à soma da inflação do ano anterior e o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país. A medida fez o valor ter ganho real de um ano para o outro. Atualmente, o salário é corrigido exclusivamente pela inflação de 12 meses.

Combate à fome e volta do Bolsa Família

A proposta enviada ao TSE repete o discurso de «colocar o povo no orçamento», adotado por Lula em eventos pelo país.

Coloca como central e estratégia a «urgência no enfrentamento da fome e da pobreza, assim como a garantia dos direitos à segurança alimentar e nutricional e à assistência social», diz o texto.

Para tal, Lula propõe implantar com urgência um «programa Bolsa Família renovado e ampliado» para que se «recupere as principais características do projeto que se tornou referência mundial de combate à fome e ao trabalho infantil e que inove ainda mais na ampliação da garantia de cidadania para os mais vulneráveis».

A proposta não detalha valores a serem pagos pelo novo programa social, que substituiria o atual Auxílio Brasil — e que entrou no lugar do antigo Bolsa Família. Define que haverá etapas de renda e transição entre elas para criar um «sistema universal e uma renda básica de cidadania».

