Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Frio intenso Guia de carreira em TI Inflação Elon Musk Planetário do Ibirapuera faz evento com sessões especiais e observação do eclipse lunar Evento começou às 19h deste domingo e segue até as 3h de segunda-feira. A partir das 22h serão realizadas diversas sessões, com duração de 15 minutos cada, denominadas 'O Céu do Eclipse Lunar'. Por g1 SP

15/05/2022 19h17 Atualizado 15/05/2022

1 de 2 Eclipse lunar total sobre a praia de Santa Monica, na Califórnia, em foto de 2021. — Foto: Ringo H.W. Chiu/ASSOCIATED PRESS Eclipse lunar total sobre a praia de Santa Monica, na Califórnia, em foto de 2021. — Foto: Ringo H.W. Chiu/ASSOCIATED PRESS

O Planetário Ibirapuera, localizado dentro do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, faz um evento em comemoração ao primeiro eclipse lunar total em 2022 .

O espaço apresenta sessões especiais, ao vivo e gratuitas, e observações com telescópios apontados para a lua, desde as 19h até as 3h, do dia 16 de maio. Durante todo o período, os visitantes poderão acessar o Planetário pelos portões 3 e 10 do Parque Ibirapuera.

AO VIVO – Veja imagens do eclipse total da Lua

O Planetário contará com duas sessões especiais ao vivo no domingo (15), às 19h e às 21h. Denominadas «Tem uma sombra na Lua», elas servirão como uma espécie de «esquenta» para o eclipse lunar. Com duração de aproximadamente 40 minutos cada, os espetáculos vão promover a imersão do público para esse fenômeno astronômico. Os ingressos são gratuitos mediante agendamento pelo site.

Já a partir das 22h, serão realizadas diversas sessões, com duração de 15 minutos cada, denominadas «O Céu do Eclipse Lunar». O objetivo é nortear os frequentadores acerca do eclipse lunar. As sessões vão ocorrer com intervalos de 30 minutos (22h, 22h30, 23h, 23h30, 0h, 1h30, 2h, 2h30 e 3h). Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), e podem ser adquiridos pelo site ou diretamente na bilheteria do Planetário.

Em paralelo, durante todo o evento, os visitantes poderão desfrutar de uma observação da Lua com o auxílio de telescópios posicionados na Rosa dos Ventos, próximo ao lago. A contemplação é gratuita e realizada por ordem de chegada. Além disso, outro espetáculo à parte será a projeção ao vivo do eclipse lunar na fonte do lago, que fica próximo ao portão 9.

Eclipse lunar

O eclipse acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o nosso satélite natural. O ápice do eclipse será às 1h11 do dia 16 de maio, quando a Lua estará completamente coberta pela sombra da Terra, apresentando um tom avermelhado, comumente chamado de «Lua de sangue».

Este será um evento singular para se conectar com a natureza, em uma oportunidade de contemplar o nosso satélite natural. Astrônomos ficarão a postos para tirar possíveis dúvidas dos visitantes acerca do eclipse. Vale ressaltar que último eclipse lunar total ocorreu em maio de 2021.

Serviço: Eclipse lunar no Planetário Ibirapuera

Projeção do eclipse na fonte do lago Ibirapuera: a partir das 22h, gratuita.

Aulas de Yoga: à 0h20 e à 1h20. Cada aula tem duração de 40 minutos.

2 de 2 Planetário Professor Aristóteles Orsini, no Parque do Ibirapuera — Foto: Reprodução/TV Globo Planetário Professor Aristóteles Orsini, no Parque do Ibirapuera — Foto: Reprodução/TV Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com