Plan Impulso Perú considera economía de la gente y no solo la macroeconomía

«Como parte del plan, por ejemplo, está el subsidio al pasaje del Metropolitano o el subsidio a las facturas eléctricas de las familias, y ahí estamos hablando de iniciativas que van directamente o son de interés de los ciudadanos», sostuvo. «A diferencia de otros planes de reactivación, en los cuales se daba mucha más importancia a la parte macro, en este plan de reactivación estamos considerando la economía de la gente. Estamos hablando de temas que les preocupa en el día a día, como el transporte o el pago de electricidad», agregó. Durante su presentación en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, Kurt Burneo reiteró que este plan de reactivación busca apoyar a las micro y pequeñas empresas (mypes), aumentar la demanda de empleo sobre la base de potenciar el crecimiento económico y dar soporte a familias vulnerables. «Ahí estamos hablando de un elemento importante de acercamiento a la gente en el plano de reconocer sus problemas y establecer una atención inmediata a los mismos», manifestó. El ministro indicó que Impulso Perú es un plan de reactivación económica necesario, porque si no hiciésemos nada la actividad productiva nacional se desaceleraría a tasas de crecimiento menores. «Es importante revertir la desaceleración de la economía porque si no la demanda de empleo va a crecer a tasas menores y consecuentemente la recaudación también mostrará similar tendencia», sostuvo. «En el largo plazo, un elemento importante para justificar un plan de reactivación económica tiene que ver con ampliar la capacidad de crecimiento que vamos a tener en el futuro. Para crecer a tasas mayores, tenemos que tomar acciones», añadió. PBI potencial más alto Kurt Burneo señaló que el aumento de la inversión, junto al aumento de la competitividad, son elementos claves para justificar y tener una oportunidad de un producto bruto interno (PBI) potencial más alto y consecuentemente crecer a tasas mayores a 3%. «A diferencia de un plan de reactivación tradicional, Impulso Perú no solo está basado en el aumento del gasto y la demanda, sino además tiene medidas concretas que van por el lado de la oferta, es decir, facilitar por el lado privado una mayor oferta de bienes y servicios, a través de reducciones de algunos costos», afirmó. El ministro consideró que se necesita ampliar el PBI potencial para aspirar a tasas de crecimiento mayores en el corto plazo y para eso una variable clave es la inversión. «Este plan no solo contempla medidas de impulso por el lado de la demanda, también considera medidas para hacer que las empresas puedan producir a menores costos y eso es hablar de políticas por el lado de la oferta», afirmó. «Es un plan que considera políticas de demanda y oferta, lo cual minimiza la probabilidad de que haya algún efecto inflacionario derivado de la expansión de la demanda», agregó. Más en Andina: El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló que la auditoría que se realiza hoy a Petroperú, demostrará que no tiene problemas financieros importantes, lo cual permitirá que se le mejore la calificación crediticia https://t.co/Jef0Eu1JUH pic.twitter.com/ItTdsuTqwu

