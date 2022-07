«Plan B»: Senado inició discusión de proyecto que rebaja quórum de reformas a la actual Constitución

Entornointeligente.com /

El proyecto, denominado por algunos sectores como «plan B» de cara al plebiscito del 4 de septiembre, causa división en el Socialismo Democrático: el PPD se abre a aprobar mientras que el PS actúa con cautela. En tanto, la moción tiene el apoyo transversal de Chile Vamos. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La Sala del Senado debatió la tarde del martes el proyecto que rebaja el quórum de reformas a la actual Constitución a 4/7. La iniciativa será discutida en una próxima sesión, luego de una solicitud del senador Juan Ignacio Latorre (RD).

La iniciativa -presentada por los senadores DC Ximena Rincón , Matías Walker e Iván Flores , además del independiente Pedro Araya – ha sido calificada por algunos sectores como un «plan B» de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

También te puede interesar:

«Tercera vía» en el Senado: PPD se abre a aprobar proyecto que rebaja quórum de reformas constitucionales a 4/7, mientras PS actúa con cautela En el Socialismo Democrático, la iniciativa causa división: mientras el PPD se abre a aprobar el proyecto, en el PS actúan con cautela.

«Sería una contradicción que aquello por lo que nosotros luchamos durante 40 años de terminar y derogar los quórum supra mayoritarios, hoy día uno encuentre cualquier otra explicación que no tenga que ver con el análisis político… No entiendo las maniobras dilatorias en este proyecto. Esta es una de las materias que en cuanto se presenta la oportunidad debemos tomarla», señaló el senador Jaime Quintana (PPD) en la discusión parlamentaria.

Más crítica fue la senadora Isabel Allende (PS), quien anunció su voto en contra. «No podemos olvidar lo que significó el estallido social, (…) tuvimos una tremenda lección, que significó un acuerdo político, inédito, generado en este Senado. (…) No es que las bancadas del frente llegaran tarde, es que no cumplieron una y otra vez. (…) Esto no es más que el intento de una tercera vía (…) Voto en contra», dijo.

En la DC, el legislador Francisco Huenchumilla reiteró sus cuestionamientos a la moción. «Este proyecto nos ha dividido como bancada. Habemos dos senadores que no estamos de acuerdo (él y Yasna Provoste )», comentó.

«Este es un tema de debate político y me pregunto: el 4 de septiembre tenemos dos alternativas y, en medio de éstas, surge esta propuesta de los 4/7. Me guío por la realidad, los hechos históricos y no quiero entregar un certificado de fe. Los ataques más brutales a la nueva Constitución son en particular a la plurinacionalidad y echo de menos un debate con sentido de Estado», agregó.

En Chile Vamos, el apoyo a la iniciativa es transversal. El senador Iván Moreira (UDI) señaló que «a pesar que hay un sector de la izquierda, encabezado por Apruebo Dignidad, en torno a retrasar y a que en Chile no hayan voluntades y espíritu de cambio, hoy estamos viendo los 4/7 y eso es voluntad de avanzar…así como las sociedades avanzan los políticos debemos ser flexibles, sin perder nuestra esencia».

En tanto, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) manifestó que «en Evópoli hemos estado permanentemente abogando por un cambio constitucional. No por esta Constitución que está proponiendo la Convención, cuyo mayor defecto es su irreformabilidad porque exige 2/3 de ambas cámaras o 4/7 más plebiscito».

Recordemos que el proyecto fue aprobado el martes 5 de julio en la Comisión de Constitución del Senado. Para que la iniciativa sea visada en Sala, necesita 33 votos.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com