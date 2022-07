Plaga del dragón amarillo ha arrasado con los cítricos

Entornointeligente.com /

El director de frutales de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Carlos Romero informó que la producción de frutas cítricas se ha visto afectada debido a la plaga del HLB o huanglongbing, mejor conocido como dragón amarillo.

«En nuestro país a causa del HLB o huanglongbing (dragón amarillo), prácticamente que la totalidad de los cítricos, por no decir el 90-95 % se murió», afirmó Romero según reseñó Fedecámaras Radio.

En ese sentido, Carlos Romero recomendó que para frenar esta plaga se tendrían que implementar viveros con control de bacterias para poder producir fruta limpias de HLB.

«Se nos está dando la situación que algunos viveros están produciendo cítricos sin ningún control o sin ningún control de enfermedades y virus, eso sería un problema para el futuro se nuestra fruta y cultura», manifestó.

Además destacó que según información que maneja el gremio, existen viveros en el estado Aragua que no cumplen ningún tipo de normativa para cultivar frutos cítricos.

«La solución sería eliminar todos estos viveros que producen plantas de cítricos no certificadas o con ningún tipo de control sobre bacterias y virus (…) porque en la medida que tengamos plantas que no tienen control, prácticamente no vamos a tener citricultura, porque alguna persona que quiera desarrollar algún tipo de plantación no lo va a poder hacer, pues se le van contaminar», sentenció Carlos Romero.

