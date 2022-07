PL lança oficialmente Bolsonaro candidato à reeleição à Presidência em convenção no Maracanãzinho

Entornointeligente.com /

24/07/2022 09h36 Atualizado 24/07/2022

1 de 5 Bolsonaro e Michelle Bolsonaro no palco — Foto: Matheus Rodrigues/g1 Bolsonaro e Michelle Bolsonaro no palco — Foto: Matheus Rodrigues/g1

O Partido Liberal ( PL ) anunciou oficialmente o presidente Jair Bolsonaro (RJ) como candidato à reeleição à Presidência da República, na manhã deste domingo (24).

Em convenção que está sendo realizada no Maracanãzinho, na Zona Norte do Rio, foi divulgada às 11h17 a aprovação da candidatura, feita em votação virtual na plataforma virtual do partido. Em seguida, Bolsonaro foi chamado ao palco, onde subiu ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O general Walter Braga Netto também foi confirmado como vice da chapa.

Às 11h30, Bolsonaro pegou o microfone e, após uma curta passagem bíblica sobre o valor da «mulher virtuosa», deu o microfone para Michelle abrir os discursos.

2 de 5 Michelle Bolsonaro discursa observada pelo presidente — Foto: Reprodução/TV Globo Michelle Bolsonaro discursa observada pelo presidente — Foto: Reprodução/TV Globo

«Vocês estão aqui apoiando um projeto de libertação da nação. Há quatro anos, passamos por essa experiência e não tínhamos ideia do que íamos enfrentar, não tínhamos ideia do que estava por vir. Como falei ontem, quando eu cheguei na Santa Casa e vi meu marido na maca [em fala sobre a facada sofrida por Bolsonaro na campanha de 2018 ], eu olhei para o teto do hospital e falei ‘o senhor tem controle de todas as coisas’. (…) Essa nação é rica, é próspera. Ela só foi mal administrada. Deus ama essa nação», disse a primeira-dama.

Michelle falou por 13 minutos e devolveu o microfone ao marido.

3 de 5 Bolsonaro e Michelle entraram juntos no Maracanãzinho — Foto: Matheus Rodrigues/g1 Bolsonaro e Michelle entraram juntos no Maracanãzinho — Foto: Matheus Rodrigues/g1

Os portões foram abertos às 8h20, e rapidamente apoiadores começaram a entrar, sem a cobrança de ingresso. Inicialmente, as entradas para a convenção foram disponibilizadas gratuitamente em um site, mas, segundo bolsonaristas, houve uma «tentativa de sabotagem» à convenção .

A deputada federal Carla Zambelli (PL) chegou a acionar a Polícia Federal para apurar o caso. Segundo ela, «militantes de esquerda» estimularam a retirada de convites com o objetivo de esvaziar o evento. Com isso, o PL decidiu liberar a entrada sem ingresso até a lotação máxima do local .

Zambelli foi uma das muitas apoiadoras presentes no ginásio, assim como os também deputados federais Daniel Silveira, Onyx Lorenzon, Luiz Lima e Hélio Lopes, o senador Romário, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o ex-ministros Eduardo Pazuello e Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, o advogado Frederick Wassef e os sertanejos Matheus e Cristiano, responsáveis pelo jingle da campanha, «Capitão do povo».

Dentre os filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro era o único em destaque no palco.

Assim como a decoração do ginásio, o público, em sua maioria, estava de verde e amarelo. Muitos se enrolavam em uma bandeira do Brasil, que também era exibida em um grande telão no ginásio.

4 de 5 Público nas arquibancadas do Maracanãzinho para a convenção do PL — Foto: Matheus Rodrigues/g1 Público nas arquibancadas do Maracanãzinho para a convenção do PL — Foto: Matheus Rodrigues/g1

O Rio de Janeiro é berço político do presidente, que busca reverter a desvantagem nas pesquisas de intenção de voto — na mais recente do instituto Datafolha , ele aparece em segundo lugar, com 28% das intenções de voto, atrás do rival Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), com 47%.

Braga Netto

A convenção também confirmou o nome do general Walter Braga Netto para a vaga de vice na chapa de Bolsonaro. O militar se filiou ao PL em março deste ano. Ele também é um dos coordenadores da campanha à reeleição .

5 de 5 O general Walter Braga Netto com o presidente Jair Bolsonaro durante evento no Planalto — Foto: Marcos Corrêa/PR O general Walter Braga Netto com o presidente Jair Bolsonaro durante evento no Planalto — Foto: Marcos Corrêa/PR

O general de quatro estrelas chegou ao posto máximo da carreira dentro do Exército e ganhou notoriedade em 2018, quando foi nomeado interventor federal no Rio de Janeiro pelo então presidente Michel Temer (MDB).

Em 2020, foi nomeado para chefiar a Casa Civil e, depois, em março de 2021, passou a comandar o Ministério da Defesa . Este ano, o general deixou a pasta e assumiu a vaga de assessor especial da presidência da República, da qual foi exonerado em julho.

Com a escolha, Bolsonaro alterou a chapa que o elegeu, cujo vice era Hamilton Mourão (Republicanos). Após atritos públicos , Mourão vai disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

Trajetória política

Jair Messias Bolsonaro nasceu em Campinas, em São Paulo, e iniciou sua carreira militar em 1973. Depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, em razão do curso da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende.

Em 1986, Bolsonaro publicou um artigo na revista «Veja» no qual reclamou dos salários dos militares. No ano seguinte, a mesma revista divulgou reportagem na qual afirmava que Bolsonaro e um colega tinham planos de explodir bombas em instalações militares para criar pressão por reajustes de salários. Ao julgar o caso, em 1988, o Superior Tribunal Militar absolveu Bolsonaro .

No mesmo ano, ele decidiu entrar para a política e foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, o Exército o transferiu para reserva. Anos depois, foi convertido a capitão reformado.

Como deputado federal, Bolsonaro cumpriu sete mandatos. Em 2018, foi eleito presidente, no segundo turno, com quase 57,8 milhões de votos (55,13% do total).

Três filhos dos cinco filhos de Bolsonaro seguiram a carreira política: Carlos , vereador no Rio de Janeiro; Flávio , senador pelo Rio; e Eduardo , deputado federal por São Paulo com a maior votação do país em 2018.

Veja a trajetória do candidato:

1988: Jair Bolsonaro se candidata a vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo extinto PDC; 1990: é eleito para o primeiro dos sete mandatos consecutivos como deputado federal. Ao todo, Bolsonaro permaneceu na Câmara por 28 anos eleito por três partidos diferentes (PPR, PPB e PP). 2014: deputado federal mais votado do Rio de Janeiro e o terceiro do país, com 464.572 votos. 2014: afirmou que não estupraria a deputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ela «não merece». A defesa do então deputado argumentou que ele tinha «imunidade parlamentar». Ele foi condenado a pagar R$ 10 mil a parlamentar. 2018: deixou o Partido Social Cristão (PSC) e se filiou ao PSL. Em julho do mesmo ano, a sigla anunciou a candidatura de Bolsonaro à presidência. 2018: em 6 de setembro, durante a campanha eleitoral, levou uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). 2018: em outubro, derrotou Fernando Haddad (PT) no segundo turno, com 57,79 milhões de votos e foi eleito presidente. 2019: Após divergências com a cúpula do PSL , Bolsonaro deixou a legenda e anunciou a criação do próprio partido, o Aliança pelo Brasil . No entanto, a iniciativa não alcançou o número necessário de apoiamentos para seguir no TSE. 2020: Supremo abriu inquérito para investigar denúncias de que Bolsonaro teria interferido politicamente no trabalho da PF e em inquéritos relacionados a familiares. As acusações foram feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, quando ele deixou o cargo . A Polícia Federal concluiu o inquérito e o ministro Alexandre de Moraes enviou a conclusão para à Procuradoria-Geral da República (PGR) e aguarda a manifestação do órgão. 2021: Supremo autorizou abertura de outros inquéritos para investigar Bolsonaro:

Inquérito Covaxin: investigação visava a apurar se o presidente prevaricou no caso das supostas irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin. No dia 31 de janeiro de 2022, a PF concluiu que Bolsonaro não cometeu o crime. O relatório foi enviado ao STF. Caso foi arquivado.

Inquérito das Fake News: ministro do STF Alexandre de Moraes incluiu o presidente como investigado no inquérito, aberto em março de 2019, que apura a divulgação de fake news . A investigação leva em consideração ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas.

Inquérito sobre vazamento sigiloso: ministro Alexandre de Moraes abriu inquérito para investigar Bolsonaro pela divulgação de um documento da PF que apurou suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018. Moraes considerou que os dados não poderiam ter sido divulgados sem autorização da Justiça.

Inquérito Fake News sobre vacinas: ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da CPI da Covid, e abriu um inquérito para investigar a divulgação, por Bolsonaro, de uma notícia falsa que relacionava as vacinas contra a Covid a um suposto risco aumentado de desenvolver Aids. A investigação foi aberta para apurar relação entre a divulgação da notícia e a atuação de uma suposta organização criminosa. 2022: Bolsonaro se filiou ao PL , e partido lançou a pré-candidatura do presidente à reeleição.

