PL elege maior bancada da Câmara dos Deputados para 2023 Levantamento parcial não considera deputados eleitos no Amazonas; resultado no estado não havia sido oficializado até última atualização desta reportagem. PT elegeu 2ª maior bancada. Por Vinícius Cassela e Elisa Clavery, g1 e TV Globo — Brasília

03/10/2022 08h54 Atualizado 03/10/2022

O PL elegeu neste domingo (2) a maior bancada na Câmara dos Deputados . Até as 9h45 desta segunda (3), o resultado parcial da apuração já indicava a legenda com 98 deputados eleitos, à frente de PT (68), União Brasil (57), PP (47) e MDB (42).

Veja os dados da apuração pelo Brasil

O levantamento é parcial porque não considera a bancada eleita pelo Amazonas. Isso porque, até a última atualização desta reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não havia concluído a apuração de todos os votos no estado.

Presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, o PL é o atual partido do presidente Jair Bolsonaro , candidato à reeleição.

Partidos de direita avançam no Senado e na Câmara

Se analisados os resultados estaduais, o PL não elegeu candidatos somente em quatro estados: Acre, Alagoas, Piauí e Roraima.

Em outros dez estados, o partido foi o que mais teve deputados eleitos: Amapá (3), Ceará (5), Goiás (4), Maranhão (4), Minas Gerais (11), Mato Grosso (4), Rio de Janeiro (11), Rio Grande do Norte (4), Santa Catarina (6) e São Paulo (17).

O PL pode perder a liderança do ranking, no entanto, se União Brasil e PP efetivarem a fusão partidária anunciada por dirigentes das siglas neste sábado (1º) . Neste caso, o novo partido chegaria a 101 deputados.

Bancadas na Câmara

Partido Bancada atual Bancada para 2023 PL 77 98 PT 56 68 União Brasil 52 57 PP 57 47 MDB 37 42 PSD 46 40 Republicanos 43 39 PDT 19 17 PSB 23 17 PSDB 23 13 PSOL 8 12 Podemos 8 12 Avante 6 7 PSC 9 6 PCdoB 8 6 PV 4 6 Cidadania 6 4 Patriota 5 4 SD 8 4 Novo 8 3 Pros 4 3 Rede 2 2 PTB 3 1 S/ partido 1 – Fonte: TSE deslize para ver o conteúdo Variações nas bancadas

No comparativo com a atual bancada da Câmara dos Deputados, o PL foi o partido que mais aumentou o número de deputados, somando 21 parlamentares a mais. O PT vem em seguida, com 12 deputados a mais.

Por outro lado, o PSDB foi o partido que teve a maior redução na bancada, saindo dos atuais 23 deputados para 13. O partido teve o pior resultado, ao menos, desde 1998, último ano em que os dados estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados.

Podcast

Ouça o episódio do podcast O Assunto sobre «O resultado do 1º turno das eleições»:

