Eleições PL e PT elegem maior número de deputados nas Assembleias Legislativas dos estados e do DF PSDB, que já figurou entre os quatro maiores do país, conquistou menos cadeiras nesta eleição em comparação com 2018; a presença do Republicanos cresceu 80%. Por g1

04/10/2022 10h30 Atualizado 04/10/2022

O Partido Liberal ( PL ), atual legenda do presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição, elegeu no domingo (2) a maior bancada para as Assembleias Legislativas dos estados e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. O número triplicou : passou de 43, em 2018, para 129 nas eleições de 2022 – corresponde a 12,18% do total de 1.059 parlamentares.

Em 2018, o até então PR ( a mudança de nome ocorreu em 2019 ) ocupava o 10º lugar entre os partidos. Agora, o PL ocupa o primeiro lugar.

O PL conseguiu maioria nas assembleias de 4 estados (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo) e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já no Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, o partido teve o deputado mais votado.

Na sequência, a maior bancada ficou para o Partido dos Trabalhadores ( PT ) com 118 deputados estaduais eleitos . Em 2018, o partido elegeu 85 representantes. O PT conseguiu maioria em três estados: Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o partido teve o deputado estadual mais votado de 2022 do país: Eduardo Suplicy recebeu 807 mil votos .

O Republicanos foi o partido que registrou a maior alta entre as duas últimas eleições – passou d e 42 deputados para 76 , um aumento de 80%. Já o PSDB , que figurou entre os quatro primeiros em 2018, caiu para o 9º lugar, elegendo 54 parlamentares, ante 73 em 2018 – um recuo de 26%.

União Brasil , que nasceu da fusão do DEM com PSL , ocupa a terceira posição dos partidos com mais parlamentares nas assembleias – 100. Em 2018, antes da fusão, PSL (ex-partido de Jair Bolsonaro) e DEM tinham eleito 76 e 54 deputados, respectivamente.

O MDB , que liderou a lista de eleitos em 2018, caiu para o 4º lugar. Passou de 93 deputados para 95. O partido conseguiu maioria nas assembleias de Alagoas, Goiás, Mato Grosso e Pará.

