'PL confia na urna eletrônica', diz deputado vice-presidente do partido de Bolsonaro Junto com presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, Capitão Augusto se reuniu nesta quarta com presidente do TSE. Candidato à reeleição pelo PL, Bolsonaro vem reiterando ataques às urnas. Por Nilson Klava, GloboNews — Brasília

27/07/2022 21h22 Atualizado 27/07/2022

O deputado Capitão Augusto ( PL -SP), vice-líder do PL na Câmara e vice-presidente da sigla, afirmou nesta quarta-feira (27) que o partido confia nas urnas eletrônicas e que o resultado da eleição «será respeitado».

Capitão Augusto fez a afirmação à GloboNews depois de ter participado de uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin. Também esteve na reunião o presidente da legenda, o ex-deputado Valdemar Costa Neto .

1 de 1 O deputado Capitão Augusto (PL-SP) durante reunião de comissão da Câmara — Foto: Elaine Menke / Câmara dos Deputados O deputado Capitão Augusto (PL-SP) durante reunião de comissão da Câmara — Foto: Elaine Menke / Câmara dos Deputados

O deputado disse que a posição do partido sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral foi transmitida a Fachin, um dos alvos preferenciais dos frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro , candidato à reeleição, a ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Desde o início da pré-campanha, Bolsonaro vem questionando — sem apresentar provas — a credibilidade das urnas eletrônicas e levantando suspeitas infundadas de fraude na eleição deste ano e nas de anos anteriores.

O presidente, que busca envolver as Forças Armadas em uma campanha contra as urnas, chegou a propor o uso de voto impresso — proposta derrotada e arquivada pela Câmara — e apuração paralela da eleição .

Segundo Capitão Augusto, Fachin ouviu dele e de Costa Neto que o PL confia nas urnas e que a eleição vai transcorrer com «lisura e transparência».

«Falamos que o objetivo não é nenhum tipo de interferência ou fiscalização em cima do TSE. O próprio TSE convida os partidos para participarem, mas normalmente eles não participam», afirmou o deputado.

Segundo ele, o PL quer participar «com o intuito de colaborar, de ajudar. Não é para questionar, atrapalhar, fazer auditoria ou intervir, nada disso».

«O PL confia na urna eletrônica, e o resultado das urnas será respeitado. Confiamos que a eleição vai transcorrer com lisura e transparência, sem problema algum», declarou Capitão Augusto.

A reunião entre Fachin, Costa Neto e Capitão Augusto ocorreu enquanto Bolsonaro se encontrava na Câmara, participando da convenção nacional do PP , que aprovou o apoio à candidatura do presidente à reeleição.

Na convenção, o presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira ( PP -AL), aliado de Bolsonaro, discursou, ao lado do presidente da República, e também manifestou confiança no sistema eleitoral .

«Sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral», afirmou Arthur Lira durante o discurso ( vídeo abaixo ).

O presidente da Câmara, Arthur Lira, discursa durante convenção do PP na Câmara

