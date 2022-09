PJ pide mejorar articulación interinstitucional para combatir violencia de género

Entornointeligente.com /

Asimismo, en su recorrido por las comunidades nativas de La Merced (Chanchamayo) y Mazamari (Satipo) advirtió sobre diversos testimonios referidos a la violencia contra las mujeres, en particular de casos de violación, los cuales a veces son minimizados o no son atendidos. «Son un conjunto de interseccionalidades que atraviesan las vidas de estas mujeres indígenas , con poca educación y pobres, que las hacen más vulnerables, por lo que es necesario mejorar la articulación con la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial para combatir la violencia contra este grupo vulnerable», enfatizó Barrios. Explicó que el Poder Judicial despliega esfuerzos para fortalecer las capacidades de los jueces y las juezas de paz, quienes cumplen un rol fundamental en sus comunidades para fomentar la paz social, principalmente en los lugares alejados. Destacó el I Encuentro de Jueces de Paz de la Selva Central, en el que Barrios Alvarado les entregó material de escritorio, maletines y kits de bioseguridad para el mejor desempeño de sus labores. Manifestó que para reducir las brechas de comunicación, a pesar de lo avanzado digitalmente en el Poder Judicial, la institución que dirige impulsa otras iniciativas para que la ciudadanía de zonas remotas pueda acceder al servicio de justicia. Lea también: Mejora la justicia: PJ inaugura centro de comando y monitoreo en La Merced-Junín Por ello, resaltó la función del Módulo de Atención al Usuario (MAU) de Satipo , que es una plataforma donde el personal orienta a los ciudadanos que tienen dificultades en el uso de la tecnología y no pueden presentar escritos de manera digital, para que utilicen los servicios del Poder Judicial. Añadió que el Expediente Judicial Electrónico se implementó en los procesos de violencia contra la mujer en la Corte de la Selva Central, con lo que son más de 30 distritos judiciales donde se aplica esta herramienta que acorta plazos y da celeridad en la solución de estos conflictos. La autoridad judicial concluyó hoy la visita de trabajo a la Corte de la Selva Central, que se inició el domingo 4, para conocer la realidad del servicio de justicia y escuchar las necesidades de los jueces, juezas y personal. Más en Andina: Defensoría pide asegurar acceso seguro de la población tras caída de puente Kutinachaca?? https://t.co/UYSBjPZZVe pic.twitter.com/tKJ4ZY2o31

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 8, 2022 (FIN) NDP/TMC/JOT Publicado: 7/9/2022 Noticias Relacionadas Ministerio de Cultura genera espacio de diálogo entre pueblos indígenas y Poder Judicial Poder Judicial brindó atención preferente a más de un millón de adultos mayores Poder Judicial dispone continuidad de trabajo presencial de jueces y personal auxiliar Poder Judicial: implementan expediente electrónico en casos de violencia contra la mujer

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com