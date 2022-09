PJ detém cinco suspeitos do homicídio de homem em bar de Setúbal

Entornointeligente.com /

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado a detenção de cinco homens, entre os 19 e os 33 anos, sobre os quais recaem «fortes indícios» do crime de homicídio qualificado de outro homem, de 31 anos, em Setúbal.

Em comunicado, a PJ indicou que os cinco suspeitos foram identificados, localizados e detidos, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em colaboração com a Divisão Policial de Setúbal da PSP.

A polícia de investigação criminal disse existirem «fortes indícios», acerca dos suspeitos, «da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, de um homem 31 anos de idade».

Subscrever Segundo a PJ, «os factos foram praticados, pouco depois da 01:30» desta sexta-feira, «no interior de um espaço de diversão noturna da cidade de Setúbal».

Neste local, «os agressores, num primeiro momento, agrediram a vítima com murros, pontapés e garrafas e, num segundo momento, esfaquearam-na no tórax e abdómen, causando-lhe a morte», pode ler-se no comunicado.

Fonte policial contactada pela agência Lusa confirmou que os cinco homens detidos são os suspeitos do homicídio de um músico num bar de Setúbal, noticiado hoje pelo jornal Correio da Manhã.

Segundo o jornal, o músico «Fábio Abenta, 31 anos, vocalista de uma banda de metal, foi morto à facada ao tentar impedir abusos a mulher no bar onde trabalhava».

A PJ revelou hoje, no comunicado, que os detidos pertencem todos à mesma família e, «ao que tudo indica, atuaram por motivos completamente fúteis e movidos por um espírito de vingança, sustentados na sua superioridade numérica e nos laços familiares que os unem».

Os cinco homens vão ser presentes ainda hoje às autoridades judiciárias competentes, com vista à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

