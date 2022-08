PJ desiste de resolver apelación de Yenifer Paredes ante pedido de prisión preventiva

Entornointeligente.com /

La sala sostuvo que en este caso se produjo la figura de sustracción de la materia reclusiva de la resolución del titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, que dispuso la detención preliminar contra ambos investigados por un plazo de 10 días, por lo que «carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la apelación». ?? #FiscalíaInforma : El #MinisterioPúblico solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. pic.twitter.com/kb3qqVAUza

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 19, 2022 «Al haberse requerido por parte del Ministerio Público la medida de coerción de prisión preventiva, resulta evidente que Yenifer Paredes y Nenil Medina están privados de libertad ya no en observancia de la resolución que es materia de apelación sino en mérito al requerimiento de prisión preventiva», señaló el colegiado. Explicaron que, de acuerdo a las normas, cuando se formaliza un pedido de prisión preventiva, la detención de los investigados se prolonga hasta que se produzca la audiencia que resolverá este pedido, en un plazo de 48 horas. Hoy, la fiscalía informó que ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. En tanto, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para este domingo 21 de agosto, a las 16:00 horas, la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la #CSN programó para este domingo 21 de agosto, a las 4.00 de la tarde, la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina.

— Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) August 20, 2022 Liberan a hermanos Espino En declaraciones a canal N, Juan Carlos Ramos, abogado de Hugo Espino Lucana, confirmó que su patrocinado y su hermana Anggi fueron puestos en libertad por disposición del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Indicó que los hermanos Espino Lucana, incluidos en la investigación que se le sigue a Yenifer Paredes y José Medina, se acogieron al proceso de colaboración eficaz. (FIN) FHG/RMCH Más en Andina ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, se reúne con representantes de la Confederación de Trabajadores Estatales (CITE) y a dirigentes nacionales del Sindicato de Trabajadores del @Poder_Judicial_ . https://t.co/xFYIWCTTDe pic.twitter.com/q7Ds1VXrFV

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 19, 2022 Publicado: 19/8/2022

