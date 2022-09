Pixel 7 Pro llegará al mercado a competir contra el iPhone 14

Entornointeligente.com /

La compañía Google anunció su nuevo dispositivo móvil que llevará el nombre de Pixel 7 Pro, el cual llegará al mercado para dar batalla a la competencia del iPhone 14 y otros dispositivos Android.

Aunque el gigante del Internet no reveló fecha de su llegada al mercado, expertos aseguran que podría llegar antes de lo esperado pese al lanzamiento de la serie 6 a principios de este año.

La gran novedad será el chip Tensor de segunda generación, que si bien propone mejoras sobre la primera versión, significa que Google se volverá a quedar detrás de sus rivales directos en Apple y Android.

Todavía hay algunas cosas que no sabemos de la hoja de especificaciones de hoy que Google podría mejorar sutilmente, y conociendo a la compañía, pero los expertos afirman que la experiencia fotográfica en la vida real, por ejemplo, mejorará.

Google Pixel 7 Pro Pantalla LTPO OLED de 6,71 pulgadas | Resolución de 3.120 x 1.440 píxeles | Formato 19.5:9 | Densidad de 512 ppp | 120 Hz Procesador Google Tensor G2 Memoria RAM y almacenamiento 12 GB de RAM | 128, 256 GB UFS 3.0 | No ampliable con microSD Cámaras Principal: 50 Mpx de f/1.9 OIS | Telefoto de 48 Mpx f/3,5 OIS | Ultra gran angular: 12 Mpx f/2,2. Cámara Frontal 11 Mpx con sensor TOF Batería 5.000 mAh | Carga rápida 30 W Sistema operativo Android 13 Conectividad 5G | WiFi 6e (802.11 ax) | Bluetooth 5.2 | USB-C 3.1 | GPS Dimensiones y peso N.D. Precio N.D. Con información de Computer Hoy .

