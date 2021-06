Pixar planea reanudar los estrenos en cines después de 'Luca'

Entornointeligente.com / El camino de vuelta a los estrenos en salas de cine ha sido largo, pero parece que hay una luz de esperanza, ya que los estudios esperan volver a la normalidad más pronto que tarde, en el caso de Pixar parece que planea su regreso muy pronto, y es que ‘Turning Red’ estrenará en cines.

Así es, el estudio podría estar planeando su regreso a las salas de cine en 2022 , según lo han dado a conocer las fuentes cercanas al estudio, fuentes que están familiarizadas con la producción de la película y dijeron que el plan actual es hacer un lanzamiento normal para el proyecto para que la película pueda ser vista en la pantalla grande.

Las últimas películas del estudio ‘Soul’ y ‘Luca’ han sido estrenadas en la plataforma de streaming, Disney+, sin un costo adicional, algo que también ha generado un descontento en el estudio.

« La esperanza del estudio es que volvamos a la normalidad con ‘Turning Red’ «, dijo una fuente, y también señalaron que la seguridad de los espectadores es la mayor preocupación.

‘ Turning Red ‘ es el esperado proyecto de la directora Domee Shi, que maravilló a los fans de Pixar con el cortometraje ‘Bao’ , además de trabajar en películas como ‘Inside Out’, ‘The Good Dinosaur’, ‘Toy Story 4’.

La película sigue a una joven de 13 años llamada Mei, que está lidiando con todas las luchas normales de su adolescencia y los cambios corporales que vienen con ella. Es un reto para cualquiera, pero las cosas son aún más caóticas para Mei.

Y es que Mei se enfrenta a algo que ningún otro niño tiene que hacer, y es convertirse en un gigantesco y esponjoso panda rojo cuando se emociona demasiado.

Si todo sale conforme al plan, ‘Turning Red’ estrenará en cines el próximo 11 de marzo de 2022 .

