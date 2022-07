Pitbull ataca a una mujer en Bellavista

Entornointeligente.com /

Gina Ubidia dice que vio de cerca la muerte, cuando un perro, razón Pitbull, se le abalanzó, atacándola y mordiendo su brazo izquierdo, que le produjo una grave y profunda herida, desgarrándole hasta arrancarle pedazos de carne y piel. (Foto) Con lagrimas en sus ojos narra que vivió momentos de terror en la soledad de la cancha de Bellavista. Fue a vender comida a una cliente, es su emprendimiento, cuando fue acechada por el animal.

Tumbada en el piso, lanzando gritos de auxilio qie nadie respondió, en un instinto de supervivencia, le lanzaba piedras y tierra que podía comer, hasta que el perro le soltó.

De su brazo herido emanaba un chorro de sangre, lo cubrió con una chompa y fue en busca de ayuda. En un carro la llevaron a emergencias del Hospital General Puyo.

Ahora dice no sentir su brazo, no ouede bajarlo, por tanto no puede trabajar y mira con desesperación cómo llevar el pan a su casa, para sus dos tiernas hijas. Asegura que fue una mano divina que la protegió.

