Entornointeligente.com /

Martín Pereira, Marcelo Abdala, Elbia Pereira y Joselo López, el 1º de agosto, en el PIT-CNT, en Montevideo.

Foto: Alessandro Maradei

PIT-CNT cuestionó que proyecto de reforma de la seguridad social no elimina «desigualdades» de la Caja Militar ni el régimen de las AFAP Publicado el 1 de agosto de 2022 Sociedad 5 minutos de lectura La central sindical señaló que Lacalle Pou «incumplió promesa electoral» sobre no aumentar la edad jubilatoria. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Tres días después de que el Poder Ejecutivo divulgase el anteproyecto de la reforma de la seguridad social , el PIT-CNT planteó su posición al respecto. Este lunes, en una conferencia de prensa, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, expresó que algunos puntos del documento generan «honda preocupación», en particular, el hecho de que se propone una «reforma jubilatoria» y no una transformación integral del sistema previsional.

La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou presentó el borrador de la reforma previsional tanto a los integrantes de la coalición de gobierno como al Frente Amplio. El anteproyecto, que consta de más de 300 artículos, propone aumentar la edad mínima de retiro de 60 a 65 años –con ajustes automáticos en función de la evolución de la esperanza de vida–, la convergencia de los regímenes jubilatorios y la creación de un «suplemento solidario» para las jubilaciones más sumergidas, entre otras disposiciones.

«Decimos que no es una reforma integral de la seguridad social, decimos que tiene un leitmotiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones», afirmó Abdala. A modo de ejemplo, apuntó que el anteproyecto «sube la edad de jubilarse para un amplísimo contingente de trabajadores y trabajadoras, aumenta de manera concomitante los años de trabajo y reduce prestaciones y jubilaciones para vastísimos sectores de trabajadores y trabajadoras».

Si bien aclaró que durante los próximos días varios equipos técnicos del PIT-CNT estudiarán a fondo el contenido del documento, Abdala señaló que la central sindical ya procesó sus primeras conclusiones y agregó que «no le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse. Esto es una cosa bien importante. Es una cuestión grave que el presidente haya dicho que no iba a promover iniciativas que eleven la edad de jubilarse pero, en lo que estudiamos de este proyecto, lamentablemente incumple una promesa electoral».

El PIT-CNT considera que se trata de «un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos», centrado en los «egresos de la seguridad social en vez de en los ingresos». «Esto significa que efectivamente no existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país. Es un proyecto de recorte, mira las cuestiones de la financiación solamente desde el punto de vista de achicar, considera la seguridad social como un gasto innecesario, cuando sabemos que esto hace al pilar de la protección social de trabajadores y trabajadoras», manifestó Abdala.

En cuanto al problema de financiación del sistema previsional a mediano plazo, Abdala recordó un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo –encargado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas– que marca que «solamente como evasión en el sector del transporte carretero, se dejan de pagar aportes a la seguridad social por un volumen de 120 millones de dólares anuales. Es una estimación básica, frente a la cual decimos que los estudios del Instituto Cuesta Duarte dan que la evasión es infinitamente superior». Ante ese monto, preguntó: «¿Cuánto se podría hacer desde el punto de vista de mejorar la financiación para no reducir derechos?».

Acerca de la «integralidad» de la reforma previsional, resaltó que el anteproyecto del Poder Ejecutivo «no dice nada sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la primera infancia, de la discapacidad o de la necesidad de promover el sistema nacional de cuidados, como modo de equiparar las condiciones de acceso al mercado de trabajo de varios sectores, particularmente la mujer trabajadora, que por razones culturales se encarga sola muchas veces de los cuidados».

Abdala adelantó que el próximo jueves en la Mesa Representativa del PIT-CNT analizarán «los primeros elementos» que surjan del análisis de los equipos técnicos, que tendrán un «funcionamiento acelerado».

«Hay dos formas» En diálogo con la diaria , el director en representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, también subrayó que con este anteproyecto de reforma de la seguridad social Lacalle Pou «incumple con su promesa electoral» al proponer un aumento de la edad mínima de retiro, «un cambio de las reglas de juego para los que estamos trabajando al momento de aprobar la ley».

Consultado sobre las excepciones previstas en el documento para determinadas actividades –tales como la construcción y el trabajo rural–, que quedarían excluidas del incremento de la edad jubilatoria, apuntó que «en realidad la construcción no queda afuera» completamente. Indicó que el texto sólo prevé la excepción de ciertos puestos de trabajo de la industria de la construcción «y además se faculta al BPS para evaluar si entran en esa condición [excepcional] o no». No obstante, aclaró que todavía «está analizando el proyecto».

Ruiz agregó que además «se establecen otras condiciones, por ejemplo, que el trabajador tenga un mínimo de 20 años en la construcción y que de los últimos diez años [de su trayectoria laboral] tenga ocho años en la construcción. No es que todos los trabajadores de la construcción quedan por fuera. Igual para los rurales».

Asimismo, acerca de otras alternativas posibles ante el déficit del sistema previsional a mediano plazo, Ruiz comentó que «hay dos formas de equilibrar la seguridad social». Una, «recortando derechos», y otra, «aumentando los ingresos de la seguridad social para hacer sustentable el sistema». En tal sentido, observó que a priori en este anteproyecto de ley todavía no encontraron «ninguna medida que apunte a mejorar los ingresos de la seguridad social».

Mencionó que para reforzar las arcas del BPS se podrían «estudiar las exoneraciones de aportes patronales, casi 200 millones de dólares por año, y el tema de la informalidad». Sobre esto último, señaló que comprende a más de 300.000 trabajadores «desprotegidos» y «sin protección social». «Ahí hay recursos que pueden ingresar a las arcas del BPS, porque atrás de esos trabajadores informales hay empresas que los contratan. Tenemos que ver esto de forma integral, esa es nuestra propuesta», añadió.

«Sin procesar una verdadera redistribución de la riqueza» Al término de la conferencia de prensa, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que asegura que las principales disposiciones del anteproyecto de la reforma de la seguridad social «recaen negativamente sobre los derechos, beneficios y prestaciones de las y los trabajadores» sin «una sola medida tendiente a gravar el capital y la riqueza» para que «contribuyan al financiamiento» del sistema previsional. Advierte que «para enfrentar el mayor gasto asociado al envejecimiento poblacional», esto es, la baja de la natalidad y la suba de la esperanza de vida, «se apunta únicamente a recortar los derechos de los trabajadores sin procesar una verdadera redistribución de la riqueza».

Por otra parte, el comunicado del PIT-CNT cuestiona que el borrador de la reforma previsional no incluya «las medidas que se requieren para buena parte de los militares en actividad», en referencia a «las desigualdades y privilegios vigentes en la Caja Militar, que lo convierten en el sistema más deficitario». A su vez, rechaza «las propuestas tendientes a profundizar y ampliar a otros subsistemas el fracasado régimen de ahorro individual administrado por las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional]. Seguiremos impulsando una seguridad social sin fines de lucro a partir de la eliminación de las AFAP».

«La propuesta jubilatoria representa un retroceso en materia de cobertura y suficiencia de las prestaciones, tal como ocurrió con la reforma de los años 90. Se busca contraer el Estado de Bienestar, disminuyendo la responsabilidad colectiva en beneficio de la responsabilidad individual, apelando a profundizar los mecanismos de mercado y el lucro para proveer un derecho humano como lo es la seguridad social», cierra el comunicado.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo PIT-CNT Marcelo Abdala Reforma seguridad social Ramón Ruiz Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com