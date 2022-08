Entornointeligente.com /

Martín Pereira, Marcelo Abdala, Elbia Pereira y Joselo López, el 1 de agosto, en el PIT-CNT, en Montevideo.

Foto: Alessandro Maradei

PIT-CNT asegura que proyecto de reforma de la seguridad social «reduce derechos, beneficios y prestaciones» Publicado el 1 de agosto de 2022 Sociedad 2 minutos de lectura La central sindical señaló que Lacalle Pou «incumplió promesa electoral» sobre no aumentar la edad jubilatoria. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El PIT-CNT hizo una primera lectura del anteproyecto de reforma de la seguridad social que presentó a la coalición y a la oposición el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada. En una conferencia de prensa este lunes, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, señaló algunos puntos del proyecto que generan «honda preocupación», en particular el hecho de que, a su entender, el texto presenta una «reforma jubilatoria» y no una transformación integral de la seguridad social.

Más allá de que en los próximos días varios equipos técnicos del PIT-CNT estudiarán el anteproyecto, Abdala explicó algunas primeras conclusiones a las que llegaron después de leer sobre él en la prensa. En paralelo, apuntó que «no le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse. Esto es una cosa bien importante: es una cuestión grave que el presidente haya dicho que no iba a promover iniciativas que eleven la edad de jubilarse, pero en lo que estudiamos de este proyecto lamentablemente incumple una promesa electoral».

«Decimos que no es una reforma integral de la seguridad social, decimos que tiene un leitmotiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones», afirmó el presidente de la central obrera. Para ejemplificarlo, apuntó a que el proyecto «sube la edad de jubilarse para un amplísimo contingente de trabajadores y trabajadoras, aumenta de manera concomitante los años de trabajo, y reduce prestaciones y jubilaciones para vastísimos sectores de trabajadores y trabajadoras».

Leé más sobre esto: Anteproyecto del gobierno plantea iniciar reforma previsional en cinco años y una transición gradual entre sistemas por 20 años Abdala insistió en que es «un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos» y que está centrado en los «egresos de la seguridad social en vez de en los ingresos. Esto significa que efectivamente no existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país; por eso es un proyecto de recorte, mira las cuestiones de la financiación solamente desde el punto de vista de achicar, considera un gasto innecesario la seguridad social, cuando sabemos que esto hace al pilar de la protección social de trabajadores y trabajadoras».

A modo de ejemplo, Abdala recordó un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo que asegura que «solamente como evasión en el sector del transporte carretero, se deja de pagar aportes a la seguridad social por un volumen de 120 millones de dólares anuales. Es una estimación básica, frente a la cual decimos que los estudios del Instituto Cuesta Duarte dan que la evasión es infinitamente superior». Teniendo esa cifra presente, el sindicalista preguntó: «¿Cuánto se podría hacer desde el punto de vista de mejorar la financiación para no reducir derechos?».

Asimismo, sostienen que es una reforma jubilatoria en tanto «no dice nada sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la primera infancia, de la discapacidad o de la necesidad de promover el Sistema Nacional de Cuidados, como modo de equiparar las condiciones de acceso al mercado de trabajo de varios sectores, particularmente la mujer trabajadora, que por razones culturales se encarga sola muchas veces de los cuidados». Además, desde el PIT-CNT se volvió a presentar el reclamo contra las AFAP, porque van «al contrario de una seguridad social integral, universal, intergeneracional y solidaria».

Abdala adelantó que el jueves, en la mesa representativa del PIT-CNT, analizarán «los primeros elementos» que surjan del análisis de los equipos técnicos, que tendrán un «funcionamiento acelerado». Además, está agendada en la semana una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, algo que Abdala señaló con buenos ojos, aunque llamó la atención sobre la falta de consulta previa del presidente al PIT-CNT, a pesar de que esta es la principal organización social del país.

