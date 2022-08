PIS/Pasep: até quando posso sacar o benefício?

Entornointeligente.com /

25/08/2022 07h01 Atualizado 25/08/2022

1 de 1 Saques do PIS e do Pasep podem ser feitos até o fim do ano. — Foto: Reprodução Saques do PIS e do Pasep podem ser feitos até o fim do ano. — Foto: Reprodução

Os trabalhadores que esqueceram ou preferiram não sacar o abono salarial PIS / Pasep ainda podem solicitar o dinheiro.

Para quem ainda não fez o saque do abono liberado este ano (referente a 2020), os valores estão disponíveis até 29 de dezembro. Para este grupo, o abono do PIS foi creditado em conta corrente ou poupança na Caixa – ou em poupança social digital (Caixa Tem) para os não correntistas do banco.

Já para quem deixou de sacar o benefício de anos anteriores , é preciso antes fazer uma requisição formal de reemissão para o saque – o prazo também acaba em 29 de dezembro. Se não sacar, somente poderá fazê-lo no calendário do próximo ano, pedindo novamente a reemissão.

Abono salarial PIS/Pasep: está com dificuldade para consultar? Veja como resolver

Como pedir a reemissão

O pedido pode ser feito:

presencialmente, com um documento com foto em uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho para abertura de recurso administrativo ( veja aqui o endereço de um posto mais próximo ), ou pelo e-mail [email protected], colocando no lugar de «uf» a sigla do estado em que o trabalhador reside.

Quem tem direito ao abono 'esquecido'?

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias naquele ano.

É preciso que o trabalhador já estivesse inscrito no PIS / Pasep há pelo menos 5 anos naquele ano, e com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil .

Como consultar?

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono salarial por meio do telefone 158, ou do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Clique aqui para baixar o app para celulares Android Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple)

