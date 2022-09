Piqué dejó de pagar los gastos de la casa donde viven sus hijos en España: «Es un miserable»

Entornointeligente.com /

Luego de estrenar nuevo romance Piqué dejó de pagar los gastos de la casa donde viven sus hijos y aseguran «es un miserable» . Desde entonces Shakira ha tenido que hacerse cargo por sí misma de los consumos del domicilio familiar.

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación el pasado mes de junio sin dar más detalles de su decisión el futbolista no ha parado de dar de qué hablar. Desde sus supuestas infidelidades hasta su nueva pareja, con quien recientemente hizo pública su relación en redes sociales .

Piqué no paga los gastos de la casa en la que viven sus hijos desde hace semanas Tal parece que Piqué al separarse de Shakira decidió que ya no pondría un solo euro más a la casa familiar, sin importar que ahí mismo vivan Sasha y Milán . Mientras, el jugador del F. C. Barcelona ha sido visto paseando en un lujoso sitio de España .

El paparazzi que se ha encargado de seguir cada paso de Pique desde que inició su relación con Shakira fue quien reveló la noticia. «Fijaos si es ridículo y es un miserable . Se ha negado a seguir pagando los gastos del domicilio familiar . Cuando digo los gastos es la luz y el agua y los gastos del servicio», confesó Jordi Martin.

Además agregó durante el programa «El mundo nos vigila» que: «Se ha negado a pagar los gastos del domicilio donde viven los hijos, de jardinería, de cocinero, de la luz y el agua. Esta noticia me la dio gente cercana a Shakira».

