Piqué a un paso de quedar desempleado por infidelidad a Shakira. | Especial

Gerard Piqué está a un paso de quedar desempleado por infidelidad a Shakira , así lo afirman varios medios españoles los cuales indican que el futbolista no tiene asegurada su participación en la próxima temporada del F.C. Barcelona .

Si bien, Gerard Piqué había sido uno de los futbolistas españoles más queridos debido a su participación en el Barcelona y con la Selección Nacional de España , sus recientes escándalos personales tras darse a conocer su separación de Shakira habrían afectado su carrera profesional.

Medios cercanos a la directiva del club deportivo aseguran que entre la controversia y lo mucho que pagan al jugador, la salida de Gerard Piqué les permitiría contratar a otros jugadores, de manera que comience una nueva era para el Barcelona.

Si es que Gerard Piqué saliera de las filas del Barcelona, se cree que los equipos del Manchester United y del Paris Saint Germain podrían ser su nuevo destino, pero esto también podría complicar el acuerdo de custodia con Shakira por los hijos que comparten, Milán y Sasha .

Aunque Shakira ha sido vista con sus hijos y apoyando a su padre en la recuperación tras el grave accidente que sufrió, Gerard Piqué se ha mantenido con un bajo perfil ante el escándalo, pero diversos medios le esperan en los lugares donde suele entrenar y a las afueras de su departamento de soltero, donde se supone ha vuelto a vivir tras la separación de la cantante colombiana.

Supuesta amante de Piqué rompe el silencio El programa español «Socialité» presumió haber hablado con la presunta ilusión de Gerard Piqué , la mujer que habría sido la responsable de la separación entre el futbolista y Shakira y lo que ella ha contado daría un giro radical a la historia.

De acuerdo al medio, la mujer ha decidido seguir siendo anónima por seguridad pero asegura que quiere que se sepa la verdad, donde ella insiste en que no conoce a Gerard Piqué . Se trata de una joven catalana de 22 años que asegura que la han relacionado con el futbolista sin vínculo alguno y aseguró que ella no era la nueva pareja del ex de Shakira.

La joven aseguró que ella estuvo en el restaurant donde Gerard Piqué conoció a la mujer y que por ello la han confundido, pero espera que pronto todo se aclare o de lo contrario procederá legalmente contra los responsables. La mujer, recalcó que pronto saldrá el nombre de la verdadera pareja actual del futbolista, cuyas iniciales son C.C. y se presume ya lo fue a ver a varios partidos.

Aunque Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación hace poco, se presume que el distanciamiento se dio meses atrás luego de que ambos fueran con sus hijos a Disney en el mes de enero del 2022.

