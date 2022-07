«Pipa», «Santa Evita», la final de «Bake Off» y más recomendaciones para la semana

Entornointeligente.com /

música Buenos Muchachos, Gilberto Santa Rosa y más Mañana y pasado, Buenos Muchachos llegará al Auditorio del Sodre con su nuevo espectáculo » Misal Parvo «. El miércoles, la Orquesta Filarmónica de Montevideo se presentará en el Solís, mientras el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa lo hará en el Antel Arena. La noche siguiente, el Cuarteto Montevideano actuará en la sala Hugo Balzo. El viernes tendrá varios conciertos: el del Conjunto Nacional de Música de Cámara en el Auditorio Vaz Ferreira, el del Coro Nacional del Sodre en el Auditorio, y el show Woody Allen Night en la Zitarrosa. El sábado, la Ossodre se presentará en el Auditorio.

cine La Semana del Documental y tres estrenos de cine Desde hoy y hasta el domingo continuará la 14° edición de la Semana del Documental . Habrá una película por noche y en la programación destaca un documental sobre la vida de Ida Vitale , que está dirigida por María Inés Arrillaga y que se podrá ver el martes en el Teatro Solís. Más adelante, el jueves, la cartelera de cines uruguayos recibirá al menos tres novedades. Serán la comedia dramática Buena suerte, Leo Grande , protagonizada por Daryl McCormack y Emma Thompson; la película animada DC Liga de Supermascotas ; y la historia de terror Jack en la caja maldita 2: el despertar .

teatro «Radojka», «El despojo» y más de teatro La cartelera teatral de esta semana tendrá novedades este martes cuando se reestrene El despojo , que aborda el desalojo del conventillo Mediomundo y que se podrá ver hasta el domingo en la Sala Zavala Muniz del Solís. El jueves, Leo Pacella y Jorge Esmoris presentarán una nueva función de Creer y reventar en el Teatro Movie, Manuel Merlí estrenará El gran show AP (After Pandemia) en el Undermovie, y Walde repetirá el show Único medio presente en Magnolio Sala. El viernes y sábado, las argentinas Cecilia Dopazo y Patricia Palmer regresarán al Movie de Montevideo con dos funciones de Radojka .

La agenda de estrenos de streaming de esta semana estará repleta de estrenos. Este martes, Star + presentará la esperada serie Santa Evita , inspirada en el best seller de Tomás Eloy Martínez y protagonizada por Natalia Oreiro. El miércoles, Disney + tendrá varios estrenos: la tercera temporada de High School Musical: El musical: la serie y las propuestas El reino del León , Negruzco y Growish . Ese día, pero en Netflix, se estrenará Pipa , la película protagonizada por Luisana Lopilato que completará la trilogía inspirada en las novelas de Florencia Etcheves. A su vez, la plataforma ofrecerá la segunda temporada de Rebelde y el debut de Remodelaciones de ensueño .

Desde el jueves, en Amazon Prime Video se podrá ver la película Salvajes ; a Netflix se sumarán Seguir respirando y Barba, cabello y bigote ; y en Paramount + se estrenarán Inconceivable y Ex casados . El viernes habrá aún más novedades: Corazones malheridos , Desparejo y Fanático en Netflix; Team Marco en Disney +; y My Dead Ex en Paramount +.

televisión La final de «Bake Off: Uruguay» Este miércoles, al término de Telenoche, se celebrará la final de la segunda temporada de Bake Off: Uruguay . En esta última entrega del reality show de repostería, Noelia Carnales, Nicolás Lasa y Camila Rodríguez competirán para coronarse como los ganadores del certamen. Para lograrlo, los tres participantes deberán enfrentarse al desafío más exigente del ciclo y a los jurados Hugo Soca, Rose Galfione y Sofía Muñoz. El ganador se llevará 600 mil pesos en premios y obtendrá el galardón que ya recibió Facundo Amestoy. Además, mañana se estrena lo nuevo de Marcelo Tinelli, Canta conmigo ahora.

