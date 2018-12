Falleció otro de los quemados de la explosión del llenadero de Pdvsa en Guatire

Entornointeligente.com / Cortesía: Versión Final Romulfo De Pablo Tarazona, de 53 años, se sumó a la lista de víctimas fatales que dejó la explosión de la planta de llenado de combustible de Pdvsa en el Ingenio de Guatire, el pasado 13 de diciembre. De Pablo Tarazona se encontraba recluido en la unidad de quemados del Hospital Coromoto de Maracaibo, estado Zulia. Tras la explosión de llenadero de Pdvsa, tenía quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo.

También te puede interesar: TSJ ratificó condena a militares procesados por la Operación Jericó

Sus restos mortales serán llevados a Guatire, estado Miranda donde se realizarán los actos fúnebres correspondientes.

Giancarlo Pietri Velutini

Han transcurrido dos semanas de la explosión y aún no hay información oficial. Hasta los momentos, la prensa no ha tenido acceso al lugar.

Giancarlo Pietri Velutini Banquero

Con información del diario Versión Final.

+ Información Recibe nuestro Germinador de Noticias en tu celular a través de Telegram ¡Únete a nuestro canal aquí ! Además, no pierdas detalle del acontecer noticioso siguiéndonos en Twitter , Instagram y Facebook Free Download WordPress Themes Download Best WordPress Themes Free Download Download Premium WordPress Themes Free Download WordPress Themes Free ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU= download samsung firmware Download Best WordPress Themes Free Download lynda course free download Etiquetas CARAOTA DIGITAL CaraotaDigital Crisis Nacionales Nicolas Maduro Venezuela.

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

Entornointeligente.com