Pilotos, entre ellos Hamilton, protestan contra el racismo en el GP de Austria

Entornointeligente.com /

Los otros llevaron camisetas con las palabras ‘End Racism’ (acabar con el racismo). Los pilotos habían aceptado expresar cada uno a su manera su compromiso contra el racismo. El holandés Max Verstappen (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz Jr, el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el finlandés Kimi Räikkönen (Alpha Romeo) se quedaron de pie. “Creo que lo importante son los hechos y los comportamientos cotidianos más que los gestos formales que podrían ser percibidos como controvertidos en algunos países”, escribió en Instagram antes de la carrera Leclerc, de 22 años. “No pondré la rodilla en el suelo pero esto no quiere decir para nada que estoy menos comprometido que los otros en la lucha contra el racismo”, añadió. Verstappen le secundó en Twitter: “Pienso que todo el mundo tiene derecho a expresarse cuándo y de la manera que quiera. No pondré la rodilla en el suelo pero respeto y apoyo las elecciones personales de cada piloto”. Incitados por el campeón del mundo Lewis Hamilton, varios pilotos y escuderías, así como la F1 y la Federación Internacional de Automóvil (FIA), se han comprometido contra el racismo en las últimas semanas, tras la muerte de George Floyd a finales de mayo en Minneapolis a manos de un policía blanco. Carlos Sainz. Un español de bien que condena el racismo pero no se arrodilla más que ante Dios. Y lo que dice Hamilton, no va a misa. #GPAustria pic.twitter.com/mHz5eplAoS

— C&Co?? (@doskitkat) July 5, 2020 (FIN) AFP/JSO Publicado: 5/7/2020 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com