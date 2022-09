Piloto de pequeno avião ameaça colidir contra loja nos Estados Unidos

Entornointeligente.com /

A polícia dos EUA disse este sábado que o piloto de um pequeno avião a sobrevoar Tupelo, Mississippi, ameaçou embater com a aeronave contra uma loja Walmart.

Um comunicado do Departamento de Polícia de Tupelo informa que o piloto de um avião que sobrevoa a cidade entrou em contacto com um operador do serviço de emergência e estava «a ameaçar colidir intencionalmente com o Walmart em West Main».

O comunicado diz ainda que a polícia evacuou a extensa loja, bem como uma loja vizinha «e dispersou as pessoas o máximo possível».

A polícia entrou em contacto com o piloto, informa o comunicado, mas não deu informações sobre a identidade do mesmo ou os seus motivos. A polícia disse que o piloto ligou para o número de emergência por volta das 5h da manhã.

Um mapa do site FlightAware mostrou o que parecia ser o percurso do avião – um padrão errático em ziguezague centrado em Tupelo, uma cidade de cerca de 40.000 habitantes.

Mas o comunicado da polícia advertiu que «com a mobilidade de um avião desse tipo, a zona de perigo é muito maior».

A polícia disse que o avião parecia ser do «tipo King Air», um avião utilitário construído pela Beechcraft, geralmente com capacidade para seis ou sete passageiros.

