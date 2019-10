Piloto de FURA: “Fue un traslado fulminante”

El piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar, podría tomar alguna acción civil contra el Negociado de la Policía tras haber sido sancionado por no transportar desde Vieques a la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez.

El piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar, podría tomar alguna acción civil contra el Negociado de la Policía tras haber sido sancionado por no transportar desde Vieques a la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez.

Asimismo, reveló que todavía no ha sometido una querella ante la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) por esta misma situación.

“Podría (tomar alguna acción civil) por las acciones que tomaron contra mí. He tenido ciertos daños emocionales, mi familia ha sufrido, mis hijas y mi madre han llorado. Esto ha afectado grandemente el núcleo de mi familia”, expresó Estrada Almodóvar a la prensa.

A su juicio, esta situación se pudo haber evitado con solo haber tenido una conversación. “No estaríamos ahora donde estamos en este tipo de situación. No se me brindó la oportunidad. Simplemente fue un traslado fulminante”, agregó.

El piloto participó ayer de una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que investiga las acciones administrativas llevadas a cabo por la Policía y la ATM con relación al manejo de la situación ocurrida con Pérez y un grupo de manifestantes en la Isla Nena el 30 de septiembre.

Estrada Almodóvar trabajaba desde el hangar de FURA en Isla Grande. Luego del incidente, fue trasladado al cuartel de Morovis como medida cautelar. Sin embargo, ayer se enteró en plena vista pública que fue asignado a labores administrativas en la Base Z de FURA.

Indicó que no había recibido ninguna comunicación escrita informándosele sobre este cambio. También negó que haya tenido un incidente previo en el que no haya seguido alguna instrucción de sus superiores, contrario a lo que afirmó en más de una ocasión en la audiencia senatorial el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera.

“El señor Henry Escalera está equivocado… Yo no tengo ningún caso en enero. Tiene que haber sido otro piloto. Erró. Esta es la primera vez que yo paso una situación como esta”, agregó el piloto, quien tiene más de 28 años de experiencia.

Estrada Almodóvar presentó una cronología detallada de los hechos, en la que revela que fue la inspectora Nilsa Bonilla Santos quien lo llamó para impartirle instrucciones de que transportara a Pérez desde Vieques hasta la isla grande. El piloto le indicó que no se puede transportar a civiles en el helicóptero de FURA porque la nave es ‘public aircraft’ y estaría violando las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Según el piloto, su misión era transportar a Pérez. Aseguró que nadie le informó que tenía que trasladar desde la isla grande a personal de la unidad SWAT por si surgía alguna eventualidad durante el incidente entre la titular de ATM y los manifestantes viequenses.

“Ella (Bonilla) me indica que hay una situación, que no la dejan salir de Vieques (a Pérez) y que hay que transportarla en helicóptero. Yo vuelvo y le indico que en ese vuelo no se puede hacer porque somos ‘public aircraft’ y lo que yo sí puedo hacer es un vuelo de reconocimiento para ver la situación e informar”, narró.

El piloto explicó, además, que se comunicó con el teniente Jesús M. Sierra, quien también es piloto de la Policía, y este le indicó que Bonilla sabía que no se podía hacer vuelo con civiles. Agregó que a eso de las 10:25 p.m. de ese lunes se le informó que dejara ese vuelo nulo, o sea, que no encendiera el helicóptero.

Escalera se reafirma

Por su parte, Escalera defendió su decisión de trasladar al piloto e indicó que esta no era la primera vez que el teniente segundo desobedecía las órdenes de sus superiores. A su vez, dijo que no tenía conocimiento sobre si Pérez pidió que se le rescatara o si personal de SWAT le había comentado al piloto que debía trasladarlo a Vieques por si surgía alguna eventualidad.

Mientras, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, destacó en la vista pública que “esta penosa determinación adoptada por la alta gerencia (de la Policía) contra el piloto causa un patente daño irreparable a su prestigio profesional, afecta su desarrollo profesional y económico, se le priva de su bonificación especial como piloto, que le afecta seriamente económicamente”.

