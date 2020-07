Piloto de Fórmula 1 enseñó cómo burlar un control de temperatura (Video)

Entornointeligente.com /

El piloto británico de la escudería McLaren de Fórmula 1, Lando Norris. | Mark Thompson / Reuters

El piloto británico Lando Norris tuvo que echar mano del ingenio, para pasar un control de temperatura corporal que la Fórmula 1 impuso a todos los miembros de los equipos antes de entrar en las instalaciones de los circuitos, como parte de las medidas de seguridad sanitaria contra el coronavirus.

Por RT

Antes de comenzar la carrera del sábado en Spielberg (Austria), Norris no pudo pasar el control de temperatura, ya que tenía fiebre, probablemente, por haber pasado mucho tiempo al sol, informa el canal RTL. Sin embargo, el piloto logró salir de esa situación: se puso en la frente una botella de agua fría momentos antes y entonces ya no tuvo problemas con el control.

Lando Norris temperature was too high to enter the circuit, luckily he had a solution ? pic.twitter.com/toYsNKn4h8

— SportsMoments4All (@SportMoments4Al) July 5, 2020

El incidente no fue reflejado en ninguno de los informes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto de McLaren, de 20 años, acabó el Gran Premio de Austria en tercera posición y logró el primer podio de su carrera en la Fórmula 1.

FU*KKKK YEAHHHHH!! ? P3 and my first every Podium!! ? ????????? pic.twitter.com/gMClg9JPwG

— Lando Norris (@LandoNorris) July 5, 2020

