Piloto de avión venezolano-iraní fue detenido por tener fotos de terroristas en su celular

En el teléfono de un piloto de un avión Venezolano-iraní, se encontraron varias fotos de terroristas, armas, guerras lo que provocó su detención Gholamreza Ghasemi, piloto del avión venezolano-iraní, Emtrasur, fue detenido el pasado 6 de junio en Argentina, después de que se encontraran imágenes de terroristas, guerras, armas, dirigentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds.

La información fue divulgada a través del falló firmado por el juez argentino Federico Villena, en el cual se explican los motivos por los cuales, se le prohibió la salida del país a 7 de los 19 tripulantes del del avión de Emtrasur que llegó a Buenos Aires el pasado 6 de junio.

Las imágenes encontradas en el celular del piloto, el cual pareciera haber sido secuestrado en la habitación del hotel de Canning donde descansaba, el sujeto aparece acompañado de varios miembros de un ejército, por consiguiente el juez solicitó realizar un peritaje, comparando esa foto con imágenes actuales del piloto.

«Si bien del cotejo morfo facial realizado entre ambas imágenes se concluyó que las características halladas no resultan suficientes para determinar si las imágenes fotográficas corresponden o no a la misma persona categóricamente, aquello no puede ser descartado, partiendo de la información que surge del cuadro plasmado con anterioridad, respecto de las coincidencias relativas a la forma de los labios, la abertura palpebral, la forma de las cejas y el despeje del frente, más aun teniendo en cuenta que dichas imágenes no responden a la condición de coetaneidad que deben reunir», anuncia la resolución.

