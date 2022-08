¡Pilas! Habrá cierres nocturnos en algunas estaciones de TransMilenio

Entornointeligente.com /

La Alcaldía de Bogotá informó que desde el próximo jueves 25 de agosto y hasta el domingo 11 de septiembre estarán cerradas algunas estaciones de TransMilenio cada noche.

Se trata de las estaciones Salitre-Greco y El Tiempo-Maloka que terminarán su servicio a las 10:00 de la noche y lo retomarán a las 4:30 de la mañana.

Este cierre se debe a la construcción del puente vehicular de la Avenida 68 a cargo del IDU.

La institución aconseja que para quienes utilizan estas estaciones, luego de las 10 de la noche, acudan a las de Can o Avenida Rojas. Para ello, está la opción de usar servicios de la troncal Calle 26, incluida la ruta fácil 1 Portal El Dorado – Universidades, que para en todas las estaciones habilitadas.

También están disponibles algunas rutas zonales como C127, A127, C153, A153, C149, L149 y A206 . Los horarios en los que operan son:

C127 Fontanar del Río , presta sus servicios de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.

C153 Suba La Gaitana , presta sus servicios de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 10:30 p.m. domingos y festivos de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

A153 Centro , presta sus servicios de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 10:30 p.m. domingos y festivos de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

L149 Est. Av. 1 de mayo , presta sus servicios de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 10:30 p.m., sábados de 4:00 a.m. a 11 p.m. y domingos y festivos de 4:30 a.m. a 9:30 p.m.

Cabe recordar que para quienes tienen personalizada su tarjeta Tullave tienen un cobro de los trasbordos de 0 a 200 pesos. Dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

