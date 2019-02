Entornointeligente.com /

Pilar Rubio intenta apagar un lanzallamas, en ‘El hormiguero’. ANTENA 3

Las pruebas a las que somete Pablo Motos a Pilar Rubio en El hormiguero no tienen límite. En el programa de este miércoles, la colaboradora sorprendió a los espectadores logrando apagar un lanzallamas, que alcanzaba temperaturas de más 500º, con una manguera de bomberos.

“Lo que hace Pilar Rubio en este programa representa a las mujeres de una forma fenomenal” , reconoció la invitada de este miércoles, Mamen Mendizábal.

La prueba consistía en simular una fuga en una conducción de gas licuado de una refinería, “es a la lucha del agua contra el fuego”, anunció Motos. “Hemos simulado la llama que saldría con un lanzallamas. Gracias a la cámara térmica podemos ver la llamarada que puede superar los 500 grados “, admitió Pilar Rubio.

“Tenemos que crear una cortina de agua para llegar a la llave y cerrar la fuga”, comentó la colaboradora. “Pero necesito la ayuda de tres bomberos para sujetar la manguera dada la fuerza con la que sale el agua . Si lo intentara yo sola, saldría despedida. El agua alcanza unos 12 grados para poder apagar el fuego”, añadió.

En ese momento, Mamen Mendizábal y Pablo Motos se colocaron detrás de las protecciones y Rubio, se puso el traje de seguridad. Durante unos instantes los espectadores pudieron ver las imágenes de la lucha entre agua y fuego hasta que, finalmente, la madrileña y los bomberos que la ayudaban consiguieron apagar el lanzallamas y completar la prueba. “Pilar, eres una crack”, afirmó el presentador.

