Pikachu mantiene los pies en la tierra

Entornointeligente.com /

De todas las sorpresas que Luis Fernando Suárez convocó a la Sele para la gira por Asia, una de las que no desentonó fue el chuchequero Anthony Hernández. El conocido Pikachu echó en su maleta toda su picardía, buen fútbol y velocidad, y desempacó todo cuando tuvo por delante a Uzbekistán, en lo que era apenas su segundo juego defendiendo la casaca de la Tricolor. Esto le valió al oriundo de Pueblo Redondo, en Veinte de Noviembre de Chacarita, para abrir expediente como goleador del equipo patrio ante los uzbekos. «Tengo que darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de anotar mi primer gol con esta Selección, que es la que más amo. En un principio yo dije que venía a trabajar y a dar lo mejor de mí y me voy contento porque sé que di lo mejor de mí en cada momento y en cada balón», comentó. El volante de perfil ofensivo de 20 años de edad no se olvidó de los suyos y le dedicó la anotación a su familia, a su novia y a toda la provincia de Puntarenas. Anthony Hernández explicó que en los fogueos con el combinado nacional se topó con una dinámica de juego distinta a la que está acostumbrado y que tenía muy claro que debía sacarle el jugo a los minutos que el cuerpo técnico le brindara. «No es lo mismo, la intención es diferente. El fútbol es más rápido, más táctico, pero a eso venimos a trabajar y hacer lo que el profe quiere. Muchos somos jóvenes y aquí estamos dando la cara, cada minuto que nos den vamos a correr por el balón. Queda trabajar el doble, pies sobre la tierra, con humildad y a llegar a mi equipo para seguir haciendo las cosas de la mejor manera», agregó. En total, Pikachu acumuló con la Sele 25 minutos en el choque frente a Corea del Sur y 16 minutos en el duelo contra Uzbekistán.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

CRÉDITOS: Foto: AFP

EMAIL: [email protected]

Miércoles 28 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com