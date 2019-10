Pijnpunten agrarische sector blootgelegd

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Sprekers hebben dinsdag tijdens de lezing ‘Productie en Voedselveiligheid’ georganiseerd door het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) een vinger op de zere plek gelegd. Wetenschap, toegang tot kapitaal, investeren en inzetten van kaders, zijn zaken waarvoor aandacht werd gevraagd op 16 oktober, Wereldvoedseldag.

De FAO vraagt jaarlijks wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is “Our actions are our future. Healthy Diets for a Zero Hunger World”. In 2015 heeft Suriname de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) aangenomen, om voedzaam proviand aan te bieden aan de bevolking met het gebruik van duurzame landbouwmethoden.

Vice-president Ashwin Adhin, die de opening van de presentatie heeft verricht, schetst een bekend beeld voor van de toenemende problematiek in de wereld. Door veranderde voedingspatronen de afgelopen decennia, sterven veel mensen in de wereld momenteel aan chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. “De overheid heeft zich gecommitteerd om te zorgen voor het toegankelijk maken van voldoende en gezond voedsel. Er zijn ook systemen ontwikkeld voor het garanderen van voedselveiligheid”, deelde Adhin mee.

Robert Powel, voorzitter van het bestuur van Celos, benadrukt dat de problemen waarmee we te kampen hebben wereldwijd verholpen kunnen worden door organische productie. “Wil je commercieel organic farming doen, dan moet je de wetenschap toepassen. We hebben mensen gehad die enthousiast waren, maar die steeds weer die klap kregen, door gebrek aan de juiste teelttechnieken, bemesting en onkruidbestrijding”, zegt hij. Er is een grote vraag naar organic producten in de wereld. Hij adviseert het ministerie een tweesporenbeleid te voeren en de juiste instituten in het leven te roepen om alvast met de formulering te beginnen.

Een ander knelpunt in de sector is de toegang tot financiële middelen, geeft Umar Taus, van de Vereniging Agrarische Productie Suriname aan in zijn uiteenzetting. “Voor mij is het een dag van bezinning, want het gaat niet goed in de sector. 80 procent van de landbouwers is parttimer. Waarom is maar 20 procent fulltimer? Er moet een aantal faciliteiten geschapen worden willen wij daadwerkelijk die voedselschuur gaan worden. Wil je je bedrijf upgraden dan stuit je op blinde en zichtbare muren.”

