Piergentili respalda a Teillier por garantías del acuerdo oficialista: «No sé por qué tanto drama sobre algo que es verdad»

«Ese es nuestro compromiso, no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en esto tendrá que haber debate popular. Como se ha dicho, ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar. Tampoco desdeñamos el trabajo de las y los convencionales, han hecho un gran trabajo con este texto».

Estas palabras fueron emitidas por el timonel del Partido Comunista, Guilliermo Teillier, a sólo minutos de que el oficialismo firmara el acuerdo con los puntos que buscarán reformar de la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo . Aquella declaración, generó una serie de críticas entre los sectores de la oposición, pues afirmaron que con ello se comprueba que la propuesta de Carta Magna es «mala».

Frente a ello, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili defendió los dichos de Teillier, asegurando que el líder comunista incurrió con la verdad.

«Quiero decir algo en lenguaje sencillo para que todos nos entiendan. Efectivamente, lo que planteó mi querido compañero y digo compañero porque es presidente de partido, Guilliermo Tellier es cierto. No sé por qué tanto drama sobre algo que es completamente verdad. Este es un acuerdo que tenemos que llevar al Parlamento y para eso tenemos asegurados nuestros votos, pero necesitamos los votos de otros», sostuvo.

En conversación con Mega, y en medio de un debate con algunos ex convencionales, la líder política defendió la posición del oficialismo ante el acuerdo de reforma, sin embargo, reconoció que Teillier emitió sus declaraciones en un momento poco «propicio» con la siguiente analogía:

«Es como si nos estuviésemos casando y estamos firmando nuestra libreta de matrimonio levantamos la cabeza cuando todos nos felicitan y decimos ‘bueno, no sabemos si vamos a estar juntos toda la vida’. Estamos diciendo una tremenda verdad, sólo que a lo mejor el minuto no era el más propicio, pero estamos diciendo una verdad» , reconoció.

En esa línea, Piergentili reiteró que «vamos a necesitar todos los votos y yo espero que todas las fuerzas políticas, el Partido de la Gente, la derecha, los independientes, una vez que aprobemos la Constitución, estén disponibles para llegar a acuerdos, para mejorar estos aspectos y para darle un mejor texto a la ciudadanía. Ahí vamos a aprobar la real voluntad de mejorar, de generar un pacto social distinto, una vez que se apruebe la nueva Constitución».

Ante aquellas palabras, la ex convencional Constanza Hube (UDI), respondió a la presidenta del PPD tildando su posición de «cara de palismo». «Estuvimos un año tratando de que este texto quedara bueno o mejor, o no quedara tan malo en realidad. La verdad, es que hoy día venir a decirle a la ciudadanía ‘compre este auto nuevo sabiendo que está malo, no se preocupe porque después lo vamos a meter al taller mecánico y que además va a ser muy más difícil de poder arreglar que el auto que tenemos ahora, que está viejo, usado y a nadie le gusta, pero va a ser más fácil de arreglar'», planteó.

«Que vengan a decir ahora que necesitan nuestros votos, encuentro que es un insulto a la inteligencia de las personas (…) La pregunta que se le va a hacer a las personas el 4 de septiembre es 'si les gustó o no el trabajo como está', no con potenciales cambios o potenciales promesas de cambio que no pueden asegurar, no tienen los quórums para poder asegurarlo y, por otro lado, hay algo que no depende de la derecha o del centro, que tiene que ver con el consentimiento indígena», zanjó Hube.

