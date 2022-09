Piercings , religião e vegetarianismo: os ingredientes deste festival na Tailândia

Entornointeligente.com /

Um ritual de perfuração de partes do corpo com objectos afiados, desde espadas, facas e agulhas, uma dieta vegetariana bastante rigorosa, várias procissões de rua e diversas cerimónias religiosas são as tradições que compõem o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia.

As celebrações acontecem todos os anos durante nove dias, começando sempre no primeiro dia do nono mês do calendário lunar chinês. Este ano, o festival está de regresso depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia de covid-19 e as festividades, que a Reuters está a acompanhar, celebram-se de 25 de Setembro a 4 de Outubro.

Para os fiéis devotos, este é o momento de homenagearem os «nove deuses imperadores», que compõem o taoismo. Para isso, durante os dias do festival, a alimentação passa a ser à base de uma dieta vegetariana, excluindo todo o tipo de carnes, bem como bebidas alcoólicas. Os crentes também praticam outros rituais que incluem correr ou caminhar por um percurso feito com brasas queimadas e subir uma escada de oito metros feita de lâminas afiadas.

Para além disto, os fiéis acendem fogo-de-artifício quando ouvem a música tradicional a ecoar pelas ruas e realizam várias procissões pelas ruas nas proximidades dos templos chineses que estão espalhados pela ilha, descreve a agência de notícias AFP.

A realização destes rituais e actividades durante o Festival Vegetariano da Phuket está ligada à crença que estas práticas ajudam a alcançar um bem-estar físico, libertando as más energias e afastando as doenças, trazendo boa sorte para o futuro e uma vida longa.

Várias pessoas assistem a uma cerimónia durante o Festival Vegetariano de Phuket, observando devotos taoistas da comunidade tailandesa e chinesa, no nono mês lunar do calendário chinês Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas assistem a uma cerimónia durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Um homem participa nas festividades do Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Os devotos reúnem-se num santuário para celebrar o Festival Vegetariano de Phuket, que junta a comunidade tailandesa e chinesa Reuters/JORGE SILVA Um homem participa nas festividades do Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas participam no Festival Vegetariano de Phuket, um evento que junta a comunidade tailandesa e chinesa durante o nono mês lunar do calendário chinês Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas participam no Festival Vegetariano de Phuket, um evento que junta a comunidade tailandesa e chinesa durante o nono mês lunar do calendário chinês Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas participam no Festival Vegetariano de Phuket, um evento que junta a comunidade tailandesa e chinesa durante o nono mês lunar do calendário chinês Reuters/JORGE SILVA Um homem participa nas festividades do Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Os devotos esperam o início da procissão que acontece antes do nascer do sol, durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Uma mulher com um piercing no rosto participa no Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Um homem recebe piercings no braço durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Um homem com piercings na bochecha e na boca participa no Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas assistem a uma cerimónia durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas assistem a uma cerimónia durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas assistem a uma cerimónia durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas celebram o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas celebram o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Uma mulher participa no Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Várias pessoas participam no Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Uma mulher é injetada na bochecha durante o Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Um homem participa nas festividades do Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA Um homem participa nas festividades do Festival Vegetariano de Phuket, na Tailândia Reuters/JORGE SILVA

