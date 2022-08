Pidieron ostras en un restaurante, no leyeron la letra chica del menú y les cobraron US$ 570

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una pareja canadiense de recién casados vivió un incómodo momento que eclipsó su luna de miel en Grecia . Ambos se indignaron cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados en un restaurante con un ticket de US$ 570, luego de que el mozo los presionara para que consumieran más que el aperitivo rápido que ellos tenían en mente: «Estaba al acecho alrededor de la mesa todo el tiempo. Siempre cerca», acusó Lindsay Breen en un video que se volvió viral en TikTok en su cuenta @influencedby1.

Lindsay y su esposo Alex, de 30 años, no podían creer lo que pasaba cuando recibieron la cuenta en DK Oyster en Mykonos. La pareja había viajado desde Toronto y disfrutaba de los paisajes de la ciudad cuando decidió visitar un restaurante.

«Fuimos al bar de ostras a comer algo y tomar una copa», explicó Lindsay. Sin embargo, cuando llegaron, inmediatamente les llamó la atención la actitud del mozo, que quería persuadirlos en sus elecciones. «Nos preguntó: ‘¿Quieren ostras?’ Era muy presuntuoso. Dijimos que sí y él contestó: ‘¿Una docena?’, así que la ordenamos porque ese es un pedido típico», añadió la mujer.

Lindsay muestra en TikTok las ostras que pidieron. Foto: @influencedby1, LA NACIÓN (GDA) Alex pidió una cerveza, mientras que ella quería ver el menú de cócteles. No obstante, cuando el trabajador volvió a aparecer por la mesa solo tenía esa bebida, así que la también tiktoker insistió por el menú, mientras que el mozo únicamente le recitó los diferentes tipos de alcohol que había disponibles: «No sabía que era tan difícil ver lo que tenían», recordó.

Cuando el camarero por fin accedió a su petición, la mujer reaccionó con incredulidad, lo que consideraban era un menú de cócteles solo tenía los tipos de alcohol enumerados, sin marca o precios en la lista. Para no experimentar, ordenó un Aperol spritz, «porque claramente no tenían un menú que quisieran darme». Lo que ocurrió después no mejoró la situación, ya que llegaron unas bebidas «ridículamente enormes», así que los recién casados pensaron que esa era la característica que distinguía al bar, porque al menos ellos no habían pedido una porción extra grande.

La tiktoker también destacó la actitud del mozo, quien fue agresivo con sus opciones: «Estaba al acecho alrededor de la mesa todo el tiempo, siempre cerca (…) Cuando terminamos las ostras trató de que pidiéramos patas de cangrejo y, gracias a Dios, no lo hicimos (…) solo queríamos un aperitivo rápido y una bebida».

La insólita sorpresa que se llevó al encontrar un menú

En un momento, Alex fue al baño y se encontró con un menú de regreso que enlistaba las ostras por US$ 29. «Ya las habíamos comido, así que pensamos: ‘Oh Dios, ¿en qué nos estamos metiendo?’», recordó Lindsay.

Luego, les insistieron para que eligieran algún postre: «El tipo regresó con un enorme carrito de postres y dice: ‘Así que, por supuesto, vamos a comer pastel hoy’ y comenzó a poner diferentes postres en nuestra mesa y dijimos que no los queríamos y comenzó a ofenderse».

Cuando estaban listos para irse, hicieron que Alex ingresara a una habitación para pagar una factura de US$ 570. Él pensó que se habían equivocado y, cuando solicitó el desglose, todo estaba en griego.

«Definitivamente se sintió intimidado, así que incluso si la factura hubiera sido del doble, probablemente la habría pagado para evitar cualquier problema», admitió Lindsay. «Fue una locura. En retrospectiva, me alegro de que no hayamos causado una discusión o nos hayamos negado a pagar porque podría haber terminado peor para nosotros. Saben que eres turista y se aprovechan».

¿Cuánto costaba cada plato en DK Oyster?

La pareja miró el menú afuera del restaurante y creían que las ostras tenían precios relativamente normales, pero luego se enteraron de que el menú estaba basado en artículos por cada 100 gramos. «Así que dice que los calamares cuestan US$ 29, pero en letra chica señala que es 100 g de calamares. Estoy muy feliz de que no hayamos ido con hambre», destacó.

La calificación de TripAdvisor de DK Oyster es de 2,5 estrellas acumuladas a partir de miles de opiniones. La página está inundada de relatos de 1 estrella de experiencias similares a la de los Breens.

«¡No vayas aquí! Comportamiento absolutamente repugnante por parte del gerente y el personal», se alcanza a leer en una. La reputación de DK Oyster bajó porque fueron multados con US$ 30.000 por estafar a turistas estadounidenses, de acuerdo con un reporte del Greek City Times.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com