Pidió que le tatuaran hortensias, pero el resultado no fue el esperado y se viralizó

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque hoy en día ya existe la posibilidad de sacarse un tatuaje mal logrado con laser, la mayoría de las personas lo encara como una obra de arte que llevarán en la piel por siempre. Por ese motivo piensan muy bien los diseños para que posteriormente el tatuador haga su trabajo.

Para Tiffany Ann, sin embargo, la experiencia no fue la mejor y decidió contar su historia en las redes sociales, donde sorprendió a todos por su desenlace. La joven relató que antes de su cita con el tatuador, le había enviado varias fotos de los diseños que quería que le haga en el brazo, todos basándose en hortensias que buscó de diferentes colores.

Foto: reproducción de TikTok Pero, más allá de su anhelo por el diseño, cuando el hombre terminó el tatuaje y ella lo vio, se llevó una gran desilusión. «Ahora tengo bayas blandas y crujientes en mi brazo de por vida», escribió junto al video donde mostró lo que pidió y lo que obtuvo como resultado, según consignó The Sun.

Si bien muchos de los comentarios en el video fueron comprensivos, algunos sugirieron que tal vez la mujer no había hecho la investigación necesaria de antemano sobre el diseño en cuestión.

«Todas esas fotos son súper diferentes, así que entiendo si ese tatuador no sabía lo que realmente querías. Además, generalmente te muestran el diseño antes de tatuarte o aún puedes ver la plantilla. Y viste esa ubicación todo el tiempo, ¿por qué no detuviste al artista?», le preguntó un joven.

@tiffanyann111 And now I have mushy crunch berries on my arm for life 🤦🏻‍♀️ #badtattoo #tattoo #girlswithtattoos #inktok #liveandlearn #boho #mystyle ♬ original sound – Kneely_Knight «Tenés que encontrar un artista que haya hecho el estilo que estás buscando. No cualquier tatuador», agregó otro. Además, hubo quienes bromearon sobre la apariencia del tatuaje y compararon el resultado con «goma de mascar usada» y «un cono de nieve derretida».

Ante esto, un usuario le dejó una recomendación a la joven: «Puede arreglarlo alguien que se especialice en el estilo que deseas y en los encubrimientos. Se verá mejor con más sombras». Por último, otra persona sentenció tajante: «Es responsabilidad del artista y del cliente, pero al final esto es culpa del artista».

Foto: reproducción de TikTok RELACIONADAS Demi Lovato ya no usa pronombre neutro tras declararse no binaria; vuelve a decirse «ella» ¿Círculo o corazón? El tatuaje secreto y misterioso de la princesa Eugenia Conocé el mensaje que esconde del vestido de novia de Kourtney Kardashian

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com