Piden que el museo que Evo se hizo construir se convierta en una escuela

El Museo de la Revolución Democrática y Cultural, que el expresidente Evo Morales ordenó construir en su natal Orinoca, Oruro, debe convertirse en una escuela o en un hospital, porque así como está sólo es un gasto insulso y no aporta en nada a la cultura del país, dijeron los diputados opositores Alejandro Reyes y Erwin Bazán. Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana, apuntó al museo en Orinoca como un elefante blanco que costó dinero a los bolivianos. Por esa razón, planteó revertirse la utilidad para que beneficie realmente a la población. «Deberíamos convertirlo en una escuela o en algo que realmente pueda servir. Tal vez hace falta un hospital, debería convertirse en algo que realmente sirva a los bolivianos», indicó Reyes. El diputado de Creemos Erwin Bazán calificó el museo como el gasto más insulso e inservible de la historia del país, además que es el «mayor monumento al ego de un hombre», en relación al expresidente Morales. «Por supuesto que no le sirve a nadie, no tiene ningún aporte a la cultura ni a la historia, en lo absoluto. Creo que, tanto quienes aprobaron ese presupuesto como el propio Evo Morales, que diligenció tal situación, van a tener que rendir cuentas por daños económicos al Estado cuando recuperemos la independencia de la Asamblea Legislativa y de la justicia», advirtió Bazán.

Deterioro El exasambleísta departamental de Oruro Limbert Maceiros informó que el museo de Evo se encuentra deteriorado y precisa labores de restauración que demandaría un presupuesto de más de 2 millones de bolivianos, pero ni la Gobernación ni el municipio de Andarmarca y menos el Gobierno central quieren hacerse cargo del gasto de lo que denominó el «regalo envenenado». El inmueble tiene más de 10 mil metros cuadrados y le costó al país más de 7 millones de dólares. Fue inaugurado en febrero de 2017 y en ese espacio se exhibe algunas pertenencias de Morales y los regalos que recibió durante su mandato.

