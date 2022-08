Piden juicio político a Alberto Fernández por sus dichos sobre Nisman y Luciani

Entornointeligente.com /

Luego de que el presidente argentino Alberto Fernández criticara al fiscal Diego Luciani por su actuación en la causa Vialidad y dijera una desafortunada frase sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman , el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio presentó un pedido de juicio político contra el jefe de Estado por haber «violado la Constitución» al «descalificar la acción de un fiscal que lo único que ha hecho es cumplir con su papel». Así lo aseguraron los jefes de bancada de cada uno de los partidos de la coalición opositora en una conferencia de prensa que tuvo lugar hoy en el Congreso.

«Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas [«Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así»]; parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley como corresponde en un pleno estado de derecho», reza el texto de la presentación realizada por los legisladores opositores y que lleva la firma de Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (CC), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), entre otros.

Durante la conferencia de prensa, los representantes de la oposición se refirieron en duros términos a las definiciones vertidas por Fernández durante una entrevista con el canal de noticias TN. «El presidente de la Nación no debe opinar, ni mucho menos intimidar, a la Justicia en la Argentina», sostuvo Ritondo al momento de tomar la palabra este jueves, para después asegurar: «No vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes».

«Como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque de la oposición, venimos a solicitarle, por violación al artículo 109 de la Constitución, el juicio político al Presidente», continuó el dirigente de Pro. Y añadió: «Entendemos y sabemos a responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que están pasando los argentinos al ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente».

Por su parte, quien también condenó los dichos del Presidente fue la diputada Margarita Stolbizer. Para la dirigente de GEN, el problema radica en que Alberto Fernández «fija una posición en una causa judicial, algo que está totalmente vedado por la Constitución». «El Presidente no puede inmiscuirse en causas judiciales que están en trámite. Eso es lo que hizo, y esa es la razón de nuestro pedido de juicio político», sentenció la diputada.

Así y todo, Stolbizer calificó de «muy incierto y difícil» que el pedido llegue a ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados. «Nosotros no desconocemos la mayoría agravada que se necesita para que un pedido así sea tratado, sin embargo nos pareció que lo importante era que esto no nos pasara desapercibido», admitió. Y agregó: «Lo que no podía ocurrir es que después de todo lo que dijo el presidente anoche, nosotros no hiciéramos nada».

Mario Negri (UCR), en tanto, advirtió: «Es la primera vez que todos los presidentes bloques de JxC pedimos el juicio político. Queremos ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna». Y añadió: «Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente». «Los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo».

Anoche, el presidente Alberto Fernández habló por primera vez en una entrevista televisiva tras los rumores sobre un posible indulto a la vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad, donde es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita. «Me pareció que era oportuno venir a hablar», dijo en la señal TN.

En un momento, y sin que se lo mencionaran, Fernández hizo una desafortunada comparación entre Luciani y Nisman. Luego de que los periodistas le consultaran por la seguridad del fiscal, él dijo: «Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani».

