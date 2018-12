Piden investigar a Gabriel Camargo por comentarios sobre fútbol femenino

Entornointeligente.com / La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer pidió este viernes a la Fiscalía colombiana investigar al presidente del Deportes Tolima, el exsenador Gabriel Camargo Salamanca, por asegurar que la liga femenina de fútbol es un “caldo de cultivo del lesbianismo”. La Vicepresidencia detalló en un comunicado que la consejera Ana María Tribín envió una carta al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la que pide investigar a Camargo porque sus declaraciones son a “todas luces violatorias de la Constitución Nacional y la ley”. Por ello pide que se ejecuten “las investigaciones pertinentes en el marco de sus competencias frente al caso concreto” teniendo en cuenta una ley de 2008 por la cual se adoptaron “normas que permiten garantizar a las mujeres una vida libre de violencias tanto en el ámbito público como privado”. Camargo manifestó el jueves que la liga femenina no es “económicamente” rentable, así como que las futbolistas son más “tomatrago” (beben más bebidas alcohólicas) que los futbolistas. La consejera Tribín también envió otra una al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en la que le pide rechazar estas declaraciones que “atentan contra la integridad y dignidad no solo de las mujeres deportistas sino de todas las mujeres colombianas”. “Esperamos se adelanten con la mayor celeridad posible las investigaciones que desde la Federación se inicien al respecto”, señaló. De igual forma, invitó a Camargo Salamanca a “promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer”, que considera son “de los grandes objetivos del desarrollo, y el deporte contribuye a lograrlo”. La jugadora Yoreli Rincón, que a comienzos de diciembre ganó la Copa Libertadores femenina con el Atlético Huila, del que además es su capitana, aseguró ayer en Twitter que a Camargo no se le puede olvidar que “sus hijos” vienen de una mujer y se preguntó si el dirigente quiere que una futbolista “le lave la ropa y los platos del club”. Deportes Tolima se clasificó a la Copa Libertadores del 2019 y, por exigencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), debe tener un equipo femenino para poder jugar el torneo continental.

