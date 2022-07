Piden insumos para ambulatorio Divino Niño

Entornointeligente.com /

Personal médico que labora en el ambulatorio, Divino Niño, en la comunidad de Ramón Vicente Tovar, ubicada en El Cabotaje, solicita la dotación de medicamentos y equipos para el lugar.

El doctor Oliver Fy, declaró al Diario Avance que actualmente trabajan de lunes a viernes, atendiendo diversas patologías y haciendo recorridos en los sectores adyacentes, sin embargo, no cuentan con los insumos necesarios, lo que complica su trabajo.

«La última vez que nos equiparon con los debidos fármacos fue el año pasado, desde entonces no hemos tenido. El tensiómetro que tenemos es de uso personal, no porque se le diera al ambulatorio y también tenemos un glucómetro, pero por falta de cinta no podemos tomar la azúcar», señaló.

Mencionó que actualmente, por la lluvia, lo que más se ha atendido han sido los síndromes virales y respiratorios, si una persona acude con una enfermedad que deba ser tratada con equipos, es remitida a otro centro.

«Les indicamos el medicamento que necesita para que pueda acudir a una farmacia, o directamente para que vaya al Pronto Socorro. En caso de que sea para tomar la tensión, les indicamos que vayan al Seguro Social», indicó. /AGC/at Foto: Luis Maizo

