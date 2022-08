Piden culminar trabajos en calle Cecilio Acosta

Entornointeligente.com /

El hueco que dejó Hidrocapital limita el paso ANELIM GONZÁLEZ

«Eso data más o menos desde hace dos años, fue una rotura del tubo matriz que es de asbesto y que surte a toda la zona. En su oportunidad se reparó, pero hace tres meses volvió a fisurarse y comenzó a botar agua».

Así lo declaró al Diario Avance, Ricardo Martínez, vecino de la calle Cecilio Acosta en San Diego de los Altos, quien mencionó que una cuadrilla de Hidrocapital acudió al lugar para hacer una nueva reparación, sin embargo, no cerraron la calle.

«Vemos que cuando se envía el agua para acá, ésta sale de algunas ranuras. Suponemos que por eso no han terminado de tapar, pero tampoco han regresado para arreglarlas», expresó.

Por su parte Samuel Ordoñez, comerciante del sector, manifestó que la abertura complica mucho el paso vehicular, además de temer un accidente mayor que pueda deteriorar la tubería.

«El tubo está completamente expuesto, alrededor tiene la misma tierra que se le sacó cuando se abrió el asfalto, pero igualmente se corre el peligro de que le pueda caer algo encima, como una de las piedras o hasta un carro que, en horas de la noche, no tenga buena visión de ello», señaló.

Comentó además que «por los canales regulares hemos intentado comunicarnos nuevamente con la hidrológica, porque ya son tres meses desde que abrieron y no dan luces de regresar. Esperemos que si puedan solventar esto pronto y no tengamos nuevas roturas que los lleve a arreglar desde cero». /at

