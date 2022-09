Piden control en paso vehicular y peatonal en la frontera

Entornointeligente.com /

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión de Política Exterior, José Gregorio Correa , abogó por activar protocolos de seguridad ante la reapertura de la frontera, a través de los cuales se supervise el paso de los vehículos y los peatones.

«Era importante que esos 2.000 kilómetros de fronteras que es una de las más viva no podía estar cerrada por caprichos presidenciales. Las relaciones consulares no se rompen, se rompen en todo caso las diplomáticas, porque las consulares son las que atienden a los ciudadanos (…) el presidente Petro le dio una importancia con su presencia. Yo creo que no tiene mayor lectura si fue el presidente Nicolás Maduro o no; lo importante para el ciudadano común fue la reapertura (…) tiene que haber un paso vehicular controlado, un paso peatonal controlado «, dijo.

Asimismo, abogó por el control de las innumerables alcabalas que puedan surgir por esta medida, porque es necesario resguardar el trabajo de los productores.

«Podemos corregir la aduana, pero ¿qué pasa con las alcabalas que hay desde allá hasta Caracas? (…) hay que meterle el ojo a la administración pública (…) «, agregó.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio , Correa insistió en la solicitud que introdujo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las primarias opositoras con segunda vuelta, porque a su juicio, «las encuestas señalan que nadie tiene más del 8 % en la oposición» .

«Vamos todos a primarias y el que obtenga las dos más altas votaciones, vamos a segunda vuelta ¿Qué le va a dar a eso? Le va a dar legalidad y legitimidad. Eso va a permitir que podamos salir con un candidato unitario. Hoy tenemos 47 candidatos», expresó.

