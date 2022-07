Piden adaptar políticas públicas para aumentar la contratación de personas con discapacidad

Entornointeligente.com /

– Publicidad – La abogada Maryolga Girán, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, considera que el Estado venezolano debe adaptar sus políticas públicas para aumentar el número de personas con discapacidad contratadas en el empresas privadas. «Que la responsabilidad no recaiga solamente en el patrono», señaló en entrevista a Unión Radio.

Además, destacó que 5% de los empleos formales deben destinarse a personas con discapacidad. Sin embargo, puntualizó las áreas que de las que se carecen en Venezuela:

«Aquí no tenemos un servicio de transporte para personas invidentes» «Nuestro sistema de salud está en bancarrota. No hay máquinas de diálisis para cubrir la demanda de pacientes» Por otro lado, indicó que en Venezuela no existe discriminación por identidad de género al momento de contratar en empleos formales.

En Venezuela avanza la discusión de la ley para personas con discapacidad donde se incluirá la garantía de los beneficios laborales para el sector informal. pic.twitter.com/ZJisB02dLE

