Pide JCE obligue PRD a realizar primarias

Santo Domingo.-El aspirante a la nominación presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, pidió a la Junta Central Electoral (JCE), mediante instancia depositada en ese organismo el pasado viernes, que declare inadmisible la decisión del partido blanco de no escoger sus candidatos a cargos electivos mediante elecciones primarias. En una asamblea de la Comisión Política, celebrada el 29 de marzo de este año, el PRD decidió no participar en las primarias argumentando que no gastaría en ese proceso RD$120 millones para escoger sólo a su candidato presidencial. Peña Guaba, secretario general del PRD, atribuyó la negativa en ese sentido al propósito del presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, de sumarse a los aprestos reeleccionistas del presidente Danilo Medina. Argumentó que parte de la dirigencia de esa entidad quiere seguir en el Estado. Violaciones Afirmó que de no participar en las primarias del 6 de octubre de este año, el PRD violenta la Constitución de la República, los estatutos del partido, las leyes Electoral y de Partidos Políticos, así como los plazos hacia las elecciones del 2020 trazados por la JCE. El alto dirigente político manifestó que solicitó una audiencia al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, para exponerle sus argumentos y que es posible que sea recibido el próximo miércoles. Misiva a Maríñez En una misiva que dirigió al presidente de la Comisión de Control del PRD, Julio Maríñez, Peña Guaba expresa que "con esta decisión se viola el derecho constitucional de elegir y ser elegido". Pero además, significó que esa medida debió ser refrendada con carácter obligatorio, por el Comité Ejecutivo Nacional perredeísta, para que tenga "la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada dentro del PRD". Cuestionó que, siendo el secretario general de la organización, el segundo ejecutivo más importante, esa medida no le fue comunicada. Un apunte No negocia sus principios El secretario general del PRD, Tony Peña Guaba, aseguró ayer que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, siempre que haya garantía de que esa organización no irá aliada a las elecciones de mayo del 2020, argumentando que "no negocia sus principios". "Estoy dispuesto, siempre y cuando nos vayamos solos", dijo.

