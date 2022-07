Picante cruce entre Diego Jokas y Victoria Zangaro por la posible llegada de Luis Suárez 

Entornointeligente.com /

Este jueves se vivió un momento de tensión en Desayunos Informales cuando Diego Jokas y Victoria Zangaro discutieron sobre la posible llegada de Luis Suárez a Nacional .

Todo empezó con un comentario del periodista deportivo. «Es impresionante lo que se ha generado», dijo en referencia a la campaña en redes #SuárezANacional y el viaje del presidente del club, José Fuentes , a Madrid para reunirse con el futbolista.

Esa fue la chispa que encendió un picante cruce con Zangaro , quien cuestionó la falta de certezas en torno a la posible llegada de Suárez al club uruguayo. «Hay periodista que dicen que no, otros te dicen que sí; se ponen de un lado no del otro, y eso lo genera. No se sabe en quién confiar», reclamó.

Jokas respondió enseguida. «Lo que pasa es que por un lado está la información y con quién te informás vos. Cada uno tiene sus fuentes, podrán ser más confiables o no», aseguró. «Después está el deseo, y no es un tema de camisetas. Me pongo en periodista deportivo, y para mí sería espectacular que Suárez viniera al fútbol uruguayo. Le haría muy bien a Nacional, pero miro más allá de eso y siento que posicionaría a nivel mundial al fútbol uruguayo».

«Pero si ustedes son generadores de opinión, y uno los sigue a ustedes para saber cómo viene la cosa, entonces deberían separar el deseo personal de la información correcta», remarcó Zangaro.

«Te voy a pedir, por favor, que no generalices», la interrumpió el periodista con notoria molestia. «Me hago cargo de lo que yo digo y por cómo yo manejo la información. En este tema de Suárez intenté manejarme responsable, yendo a la fuente y no dejándome influenciar por lo que dice Pepito o Juanito».

jokas no puede más de la armargura #SuarezANacional https://t.co/WkoduPQJp0 pic.twitter.com/1KE7mFvDDc

— 🙂 (@jznlpz) July 21, 2022 «Cada uno sabe cómo maneja la información. Más allá de que al hincha le generó molestia e indignación porque desde el primer día dije que era difícil que Suárez viniera a Nacional, la cosa cambió porque el jugador cambió. Es otro tema. Pero en mi caso, no por ser periodista voy a dar la información que el hincha quiere escuchar», agregó.

Finalmente, Zangaro sentenció: «Pero tú también generalizás al hincha porque yo soy hincha y me decepciono. No me enojo contigo, porque es la información que das. Pero cuando decís ‘el hincha’ yo también me siento incluida, así que no generalicemos tampoco».

