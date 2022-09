Picando el anzuelo | Opinión de David Moreno Sáenz

Entornointeligente.com /

Cuántas veces hemos picado! ¿Cuántas veces hemos ido a morder y no había lombriz? Lo del clickbait en algunos medios de comunicación es demencial pero, ¡ojo! No seré yo quien critique los cebos bien hechos.

El clickbait consiste en crear titulares atractivos y con el gancho suficiente como para que los motores de búsqueda en internet muestren primero estas páginas. En el momento en que escribo estas líneas, habrá muchos periodistas escribiendo y reescribiendo titulares sobre la muerte de la reina de Inglaterra… y es que, lo de que los titulares resulten atractivos para los lectores es algo de primero de Periodismo . Otra cosa es mentir, pero un cebo bien tirado no tiene por qué ser falso. Debe ser atractivo y veraz.

Por otro lado, y esto también es relevante, me gustaría diferenciar entre lo que es información y lo que es opinión: este espacio en el que escribo, al igual que los blogs, son lugares para opinar . Pegados o no a la actualidad, las firmas que hacemos este tipo de periodismo somos 100% subjetivos. Puede que no estés de acuerdo cuando yo digo que lo nuevo de Elton John es una masterpiece, pero es mi opinión.

Siempre han existido medios sensacionalistas, páginas que faltan a la verdad, textos que siembran dudas y periodistas que no contrastan rumores, pero, ahora mismo, las informaciones tienen que tener gancho, ya que los ingresos de los medios dependen de los clicks y, por lo tanto, de lo atractivos que nos resulten los titulares.

La viralidad en las redes, el rápido consumo de la información, las fake news y las pocas ganas de algunos de leer más allá del titular, hacen que este tipo de informaciones puedan ser peligrosas, pero también es nuestra responsabilidad como lectores contrastar las noticias y no quedarnos con una pincelada. Tendríamos que saber qué leemos y dónde lo leemos.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com