Pica y se extiende: Trama de corrupción de Guaidó lo vincula a empresario acusado de desfalco a la nación (+Pdvsa)

La trama de corrupción que envuelve a Juan Guaidó y a su círculo de allegados pica y se extiende. En una entrevista que le realizaron al autoproclamado le preguntaron sobre una reunión que sostuvo el abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, Rudy Giuliani , con el empresario venezolano Alejandro Betancourt , vinculado con el desfalco a la nación, en su castillo ubicado en Toledo, España. El autoproclamado negó cualquier vínculo con este personaje.

Sin embargo, medios privados internacionales han asegurado que el padre de Guaidó, William Guaidó, estuvo presente en la reunión entre Giuliani y Betancourt “con el propósito de que hablara bien de él al Departamento de Estado de Estados Unidos”, según reseña PanamPost, medio que publicó las fotos del padre de Guaidó en las inmediaciones del castillo de Betancourt en Toledo, España.

“No tenemos ningún tipo de relación y no la vamos a tener, así que, lo he dicho varias veces, lo polémico en este caso es quién es el abogado, pero de resto no hay mayor cosa”, dijo Guaidó desviando la mirada en clara señal de querer eludir el asunto.

Cabe destacar que Alejandro Betancourt es un empresario vinculado al robo y desfalco a la nación mediante empresas maletín contratadas por Pdvsa durante la gerencia del prófugo de la justicia venezolana, Rafael Ramírez.

Días atrás, oficinas de su empresa Derwick Associates, donde opera Guaidó, fueron intervenidas por la policía, de dicha operación se originó la detención del directivo de esta firma, Francisco Convit Gurucega.

Al colega que hizo esta entrevista: considero que después de esta respuesta tan penosa correspondía una repregunta: “Entonces ¿es verdad o es mentira que su papá fue al castillo de Alejandro Betancourt en Toledo?” pic.twitter.com/uGMa3krgWJ

— Jovel Álvarez (@Jovel_Alvarez) February 1, 2020

