PIB cresce 6,9% em termos homólogos e contrai 0,2% em cadeia

O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou um crescimento de 6,9% no segundo trimestre deste ano, revelou o Instituto Nacional de Estatística.

«Note-se que a evolução em termos homólogos reflete em parte um efeito de base, dado que no 1º trimestre de 2021 estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica», revelou o gabinete de estatística.

E acrescenta que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu neste período, «verificando-se um crescimento menos acentuado do consumo privado e do investimento».

O INE destaca ainda o contributo «positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB aumentou, em resultado da aceleração mais acentuada das exportações de bens e serviços que a verificada nas importações de bens e serviços».

Neste período, os preços implícitos nos fluxos de comércio internacional «aumentaram significativamente», tendo-se registado uma maior aceleração nas exportações devido às componentes de serviços, determinando uma perda dos termos de troca menos intensa que no trimestre anterior.

Mas, comparando com o primeiro trimestre deste ano, o PIB diminuiu 0,2% em volume, após um crescimento em cadeia de 2,5% no trimestre anterior, em resultado do contributo negativo da procura interna para a variação do PIB. Em sentido contrário, o contributo positivo da procura externa líquida aumentou, refletindo o crescimento em cadeia mais acentuado das exportações de bens e serviços que o das importações de bens e serviços.

