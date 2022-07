PIB cresce 6,9% em termos homólogos e contrai 0,2% em cadeia no 2º trimestre

Entornointeligente.com /

O crescimento do Produto Interno Bruto desacelerou para 6,9% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado e contraiu 0,2% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira.

«O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 6,9% no segundo trimestre de 2022 (11,8% no trimestre anterior)» , refere o relatório do organismo de estatística nacional.

De acordo com o INE, a evolução em termos homólogos reflete, em parte um efeito de base, «dado que no 1.º trimestre de 2021 estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica» .

Subscrever O INE explica que, a influenciar a evolução no segundo trimestre deste ano, esteve uma diminuição do contributo da procura interna, com um crescimento menos acentuado do consumo privado e do investimento.

Por outro lado, o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB aumentou, com uma aceleração «mais acentuada» das exportações de bens e serviços do que a verificada nas importações de bens e serviços.

O INE indica ainda que no segundo trimestre, «os preços implícitos nos fluxos de comércio internacional aumentaram significativamente, tendo-se registado uma maior aceleração nas exportações devido às componentes de serviços, determinando uma perda dos termos de troca menos intensa que no trimestre anterior» .

Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, no qual tinha registado uma expansão de 2,5% face aos três meses anteriores, o PIB contraiu 0,2% em volume, devido ao contributo negativo da procura interna para a variação do PIB.

Em sentido inverso, o contributo positivo da procura externa líquida aumentou, refletindo o crescimento em cadeia mais acentuado das exportações de bens e serviços do que o das importações de bens e serviços.

A estimativa rápida do INE divulgada esta sexta-feira reviu ainda em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de crescimento do PIB em termos homólogos e em cadeia no primeiro trimestre deste ano, para 11,8% e 2,5%, respetivamente (face ao crescimento homólogo de 11,9% e 2,6% em cadeia divulgados em 24 de junho), devido à incorporação de mais informação sobre o comércio internacional de bens.

No segundo trimestre de 2021, o PIB tinha crescido 16,5% em termos homólogos e 4,4% em cadeia.

Os economistas consultados pela Lusa apontavam para um abrandamento do crescimento da economia portuguesa no segundo trimestre deste ano em termos homólogos, num intervalo entre 6,3% e 11,9%.

Os resultados mais detalhados da evolução do PIB no segundo trimestre serão divulgados em 31 de agosto.

