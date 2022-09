Piastri asegura que la «falta de claridad» de Alpine precipitó su salida

Entornointeligente.com /

El australiano Oscar Piastri, que este viernes fue confirmado por McLaren como sustituto de su compatriota Daniel Ricciardo, aseguró que la «falta de claridad» de Alpine, en el que es piloto reserva, sobre su futuro fue uno de los motivos que precipitaron su cambio de equipo y consideró que los movimientos de la escudería francesa fueron «confusos».

Piastri había firmado un acuerdo con McLaren, Alpine consideraba que tenía contrato hasta finales de 2023 con posibilidad de ampliarlo y, finalmente, la Junta de Reconocimiento de Contratos intervino para determinar que podía firmar por el que será su equipo en los próximos años.

«El fallo de CRB ha confirmado que no tenía contrato para la temporada 2023 (con Alpine). Era libre de elegir mi destino y sentí que McLaren era una gran oportunidad. Para ser completamente honesto, faltaba claridad sobre mi futuro en el equipo de Alpine», aseguró en una entrevista con la web oficial de la Fórmula 1.

Cuando tomó la decisión de buscar asiento para 2023, Alpine le había ofrecido a Fernando Alonso un nuevo contrato, pero finalmente el español optó por Aston Martin.

«Declararon públicamente que querían seguir con Fernando al menos uno o dos años más. Respeto eso. Pero después de pasar el año fuera, mis esperanzas estaban firmemente puestas en un asiento Alpine y la falta de claridad y, al igual que Fernando, tuve un sentimiento un poco extraño en las negociaciones, no sentí que fuera la decisión correcta para mí (quedarme)», advirtió.

Esa «falta de claridad» sobre su futuro y «una ruptura de la confianza», unido a una «oferta muy atractiva de McLaren» le llevaron al cambio, pero Alpine llegó a anunciarle como sustituto de Alonso.

«Tomé mi decisión con bastante antelación (a la salida de Alonso), lo que hizo que el anuncio de Alpine fuera probablemente aún más confuso y molesto porque le habíamos dicho al equipo que no iba a continuar. Fue bastante molesto porque el anuncio era falso y también me negó la oportunidad de despedirme adecuadamente de todos en Enstone», relató.

Piastri, que sigue siendo «reserva» de Alpine, consideró que McLaren tiene un «coche competitivo» y que le ofrece un «entorno ideal».

«El equipo tiene grandes planes y el futuro es ilusionante. También tengo muchas ganas de trabajar y conducir junto a Lando (Norris). Sé que será un reto, pero siento que McLaren es el lugar adecuado para comenzar mi vida en la Fórmula 1. Estoy súper emocionado de empezar», comentó.

