Piamonte y Liguria piden que se declare el estado de emergencia por las inundaciones

Entornointeligente.com /

Piden Estado de Emergencia por inundaciones en Italia Las regiones italianas de Piamonte y Liguria pidieron este domingo al Gobierno que declare el estado de emergencia tras las graves inundaciones que devastaron partes del noroeste de Italia y provocaron al menos dos muertos. La última cifra de muertos es de dos personas, un bombero voluntario y un automovilista. Esta noche, varios medios italianos anunciaron el hallazgo de al menos cuatro cuerpos en las playas mediterráneas de Liguria, no lejos de las costas francesas. Como las autoridades de Liguria no se han referido por ahora a desaparecidos del lado italiano, la hipótesis más fuerte de los investigadores es que algunas víctimas son personas dadas por desaparecidas en Francia, según la prensa italiana. Empero, era imposible el domingo por la noche relacionar de manera formal y directa con las inclemencias del clima a los cadáveres no identificados. “La situación es muy grave. Es como en 1994”, cuando las inundaciones de los ríos Po y Tarano dejaron 70 muertos, dijo el presidente de la región italiana de Piamonte, Alberto Cirio , al diario italiano La Stampa. “La diferencia es que cayeron 630 mm de agua en 24 horas, la mayor cantidad en tan poco tiempo desde 1954”, indicó. En la costera Ventimiglia, justo al lado de la frontera francesa, los comerciantes limpiaban sus tiendas llenas de agua y barro, reportó un periodista de AFP y varias asociaciones estaban preocupadas por la suerte de los migrantes, que a menudo duermen a orillas del rió Roya, donde las inundaciones fueron violentas. Ayer, 21 personas que habían sido declaradas desaparecidas por las autoridades italianas fueron encontradas sanas y salvas en el lado francés, cerca del Paso de Tenda. Fuertes lluvias cayeron entre el viernes y el sábado en Piamonte, Liguria, Valle de Aosta y, en menor medida, en Lombardía, haciendo que los ríos salieran de sus cauces y provocando inundaciones repentinas, desbordamientos y deslizamientos de tierra. Los torrentes de agua y barro invadieron ciudades, pueblos y carreteras, destruyeron varios puentes, sumergieron tiendas y hogares y arrasaron casas y vehículos , agregó AFP. En algunos lugares, el río Po subió tres metros más alto que su nivel habitual. La Alcaldía de la ciudad de Limone, en la provincia de Cuneo, habló de una “situación catastrófica” en la localidad. Las autoridades emitieron una nueva alerta por inundación tras las devastadoras lluvias que han sacudido en los últimos días la región del Piamonte. Como buena noticia, se destacó que el sistema de protección Mose en Venecia soportó la crecida de las aguas y la plaza de San Marcos no se vio afectada, en lo que el alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, describió como “un día histórico”. Los expertos de las regiones y del Estado estaban trabajando para evaluar los daños materiales, pero Piamonte y Liguria hicieron un llamamiento a la solidaridad nacional. Los presidentes de las regiones firmaron conjuntamente una carta pidiendo al gobierno que declare el estado de emergencia. etiquetas Italia inundaciones

LINK ORIGINAL: Télam Agencia de Noticias

Entornointeligente.com